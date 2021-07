Piráti podali na Babiše žalobu,lže podle nich o jejich postoji k daním a migraci

Praha - Piráti podali ke Krajskému soudu v Praze žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Šířil podle nich na twitteru lži, že Piráti chtějí zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat lidem do domácností migranty. ČTK o podání informovala mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Připomněla, že Piráti nejprve chtěli věc řešit mimosoudní cestou, premiér to ale odmítl. Spor se odehrává necelé tři měsíce před sněmovními volbami, přičemž koalice Pirátů a STAN podle dosavadních průzkumů soupeří s ANO o vítězství. Vyjádření Babiše ČTK zjišťuje.

"Premiér o Pirátech dlouhodobě lže, protože se bojí, že po následujících volbách přijde o moc a peníze, které dlouhodobě čerpá z kapes daňových poplatníků. Hlavní problém ovšem je, že se neštítí výmysly strašit běžné lidi, kteří už tak mají kvůli pandemii obav přehršle," uvedl v tiskové zprávě předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Premiér podle něj "nesmí jednat jako vrchní dezinformátor a děsit vlastní občany, tomu je nutné se v zájmu lidí postavit“.

Spor vznikl kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: "My nechceme sdílet naši zemi". V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," napsal na twitteru.

V polovině června Babiš uvedl, že se nemá za co omlouvat, Piráti to podle něj moc dobře vědí. Dnes premiér vydává elektronicky knihu s názvem Sdílejte, než to zakážou! Obsahovat bude mimo vize obnovy Česka po koronavirové pandemii kritiku Pirátů.