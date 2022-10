Piráti nevstoupí do široké koalice v Brně, rozmysleli se na poslední chvíli

Brno - Piráti nevstoupí do široké koalice v Brně, rozhodli se na poslední chvíli, dnes se má podepisovat koaliční smlouva. Lídr pirátů Marek Lahoda novinářům řekl, že poslední kapkou byla úterní policejní razie v Brně. Kauz už je příliš mnoho, řekl Lahoda s tím, že Piráti nemohou do koalice s klidným svědomím vstoupit. Své rozhodnutí už oznámili ostatním stranám, které i bez Pirátů mají pohodlnou většinu. Primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) ale rozhodnutí Pirátů mrzí. Jednání za zavřenými dveřmi na magistrátu pokračují.

"Šli jsme do voleb s heslem, že máme odvahu dělat to, co je správné. Cítíme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice," řekl Lahoda. Primátorka Vaňková, která chce ve funkci pokračovat i v dalším období, rozhodnutí Pirátů respektuje. Usiluje o dohodu s ostatními partnery, je zapotřebí vyjednat nové poměry hlasů v radě a obsazení některých pozic. Měli by to být odborníci, zdůraznila Vaňková.

"Jednáme o tom, jak budou nově nastavena místa v radě, jednotlivé gesce. Bylo stanoveno, že Piráti měli mít jednoho člena v radě, jednoho uvolněného zastupitele a konkrétní gesce," uvedla Vaňková.

Koaliční smlouva se měla podepisovat v 16:00, Vaňková nyní předpokládá podpis dnes kolem 18:00. Primátorka stále věří, že ve čtvrtek zastupitelé zvolí na ustavující schůzi nové vedení města.

Policie v úterý byla například v kanceláři lidoveckého náměstka primátora Petra Hladíka. Prováděla prohlídky také na dalších místech, třeba na bytovém odboru magistrátu a na radnicích Brna-severu a Brna-Černovic. Dnes začala stíhat sedm lidí a dvě právnické osoby. Už dříve se policisté zaměřili na údajné manipulace s přidělováním bytů v městské části Brno-střed.

V Brně se na koalici po volbách dohodlo sedm stran, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráti a ČSSD. Primátorka Markéta Vaňková (ODS), která by měla zůstat v čele radnice, odůvodnila vznik široké koalice tím, že čeká těžké období s ohledem na energetickou a ekonomickou krizi, válku a covidovou pandemii. Zbývající strany plánované velké koalice stále mají v zastupitelstvu většinu, konkrétně 42 hlasů z 55 členů.

Zástupci lidovců poslední vývoj zatím nechtěli komentovat. Situace je podle nich nová, potřebují ji nejprve probrat.

Primátorka novinářům řekla, že informace o posledních kauzách má v podstatě jen z médií a neví o žádném porušování zákonů, což obecně pokládá za neakceptovatelné. „Po celou dobu, kdy jsem ve funkci, dělala jsem vše proto, abychom jednali transparentně, abychom neporušovali právní předpisy, dělali to nejlepší pro město Brno a jeho rozvoj. V tom chci pokračovat,“ řekla Vaňková.

V minulém volebním období vládla v Brně koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů.

Hladík se omluvil z jednání rady Brna,u dnešního podpisu koaliční smlouvy má být

Primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) se omluvil z dnešního jednání Rady města Brna. ČTK a České televizi to dnes řekli jeho straničtí kolegové při příchodu na jednání. V Hladíkově kanceláři zasahovala v úterý policie v souvislosti se zadržením deseti lidí ve spojitosti s privatizací městských domů, aktivitami jedné městské firmy a možnými dotačními podvody. Hladík, jehož lidovci nominovali na ministra životního prostředí, na twitteru uvedl, že ho policie kontaktovala a požádala o vstup do kanceláře, ale že obviněn nebyl a policii poskytne součinnost.

Radní Filip Chvátal a Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) uvedli před jednáním, že jsou s Hladíkem v kontaktu a z dnešního jednání se omluvil. Měl by se však zúčastnit odpoledního jednání stranické organizace souvisejícího se vznikem koalice v Brně a projednáním koaliční smlouvy.

Policie zasahovala v úterý v Brně na několika místech. Kromě Hladíkovy kanceláře to bylo na bytovém odboru magistrátu na Malinovského náměstí, na radnicích městských částí Brno-sever a Černovice, ale také v černovické pískovně, která je firmou městské části. Zasahovala i v advokátní kanceláři dalšího lidoveckého politika Filipa Ledera, místostarosty Žabovřesk a předsedy představenstva městské společnosti SAKO Brno. Leder to ČTK zdůvodnil tím, že to bylo v souvislosti s jedním z jeho klientů. Policie zadržela v souvislosti s raziemi deset lidí. Pro účast na zločinecké skupině začala stíhat sedm lidí a dvě firmy.

Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.