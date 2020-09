Piráti navrhují motivovat lidi k instalaci eRoušky slevami

Praha - Lidé by měli být motivováni k instalaci aplikace eRouška například slevami na nákup ochranných pomůcek, léků a vstupenek nebo na jízdné. Na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se s tímto požadavkem v otevřeném dopisu obrátili Piráti. Strana to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Aplikaci využívá zhruba 250.000 lidí, tedy necelých 2,5 procenta obyvatel, což je podle Pirátů o hodně méně než u ekvivalentů například v Německu nebo Singapuru.

Uživatel by podle návrhu opoziční strany mohl na základě unikátního kódu ze své aplikace dostat slevu v lékárně, nákup by bylo možné limitovat na ochranné prostředky. Co se týče vstupenek na akce, pořadatelé by měli povinnost poskytovat slevy na vstupné. Kompenzoval by je stát, stejně jako v případě dopravců při slevách na jízdné. Podle Pirátů je též problém, že nebylo myšleno na občany bez chytrého telefonu.

"Výše zmíněný Singapur poskytl seniorům bluetooth tokeny, které mohou používat místo chytrého telefonu, zároveň jsou uživatelé odměňováni za použití aplikace (formou loterie). Jinou formu odměn zvolilo Švýcarsko, uživatelé suspektní na nákazu koronavirem nemusí hradit jinak placené testy," uvedli Piráti v dopise.

Do dvou týdnů má být spuštěna nová verze aplikace eRouška 2.0. Nebude již pomáhat s trasováním kontaktů, ale bude sloužit k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Aplikace eRouška 2.0 také oproti předchůdci má spolehlivě fungovat i na mobilech od Applu.

Pokud je člověk pozitivně testovaný a má eRoušku, dostane od hygieniků unikátní kód, který po zadání do aplikace umožní rozeslání varování na všechna zařízení, která telefon ve své blízkosti zaznamenal. Lidé dostanou varování, že se vyskytovali v blízkosti nakaženého, a návod, jak mají postupovat dále. Nebudou ale znát identitu nakaženého.

V druhém otevřeném dopise Vojtěcha žádají o lepší informování veřejnosti v souvislosti s koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví by podle Pirátů mělo informovat ideálně pravidelně a s dostatečným předstihem před účinností opatření, komunikovat by za resort měla jedna osoba s dostatečnou kompetencí. Opatření musí být důkladně vysvětlena a ospravedlněna, míní Piráti.