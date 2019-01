Praha - Zakládání firem přes internet umožňuje novela zákona, kterou dnes představili Piráti. Založení firmy by trvalo jeden den. Cílem novely, kterou podpořili zástupci všech sněmovních stran s výjimkou KSČM, je usnadnit práci podnikatelům a snížit administrativní zátěž, které jsou vystaveni, řekli dnes na tiskové konferenci předkladatelé návrhu.

Pirátský poslanec Martin Jiránek upozornil, že podle statistik Světové banky je Česko na 115. místě na světě z hlediska toho, jak dlouho trvá založit v zemi firmu. Před Českem jsou i státy jako Burkina Faso nebo Ghana. "Dnes člověk musí obíhat notáře, banku, živnostenský úřad a tak dále a podle našich propočtů to člověku zabere zhruba 9,5 hodiny. My to chceme zjednodušit, aby si to člověk mohl všechno udělat přes internet a jediné, s čím by měl jít na úřad, je ověření identity," řekl Jiránek. Lidé s elektronickými občanskými průkazy by na úřad nemuseli ani kvůli tomu.

Novela zákona by nadále umožňovala využít dosavadní způsob zakládání živnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Nová metoda by ale podle Jiránka byla rychlejší a také levnější. Zatímco nyní založení živnosti vyjde zhruba na 1000 korun, elektronicky by mělo stát polovinu. Založení společnosti s ručením omezeným by místo nynějších 5000 až 12.000 korun mělo stát 500 korun.

"Myslím si, že stát by k lidem, kteří se starají sami o sebe, vydělávají a dávají možnost vydělat i někomu jinému, měl spíše pomáhat, protože to jsou ti, kteří tvoří hodnoty, nikoli házet klacky pod nohy. A to pomáhání začíná už samotnou registrací," uvedl poslanec Patrik Nacher (ANO), který se k pirátské novele připojil. Ocenil také širokou politickou shodu na návrhu. "Poslanci se bez ohledu na to, jestli patří do koalice nebo opozice, jsou schopni shodnout na věcech, které pomohou rozvoji v České republice," řekl.

Návrh uvítal poslanec ODS Marin Kupka. "Česká byrokracie potřebuje dietu, proto se snažíme o to, aby se co nejvíc agend v budoucnu digitalizovalo," "Občanští demokraté jednoznačně podporují snahu zjednodušit zakládání firem," řekl.

Piráti společně s novelou připravili internetovou aplikaci, která ukazuje, jak by bylo v budoucnu možné firmu přes internet zakládat. Aplikace nyní vyžaduje založení některých dat ručně, protože nemá přístup do základních rejstříků, stát by ale mohl zajistit automatické vyplnění těchto údajů. "Něco obdobného by mělo provozovat ministerstvo spravedlnosti, které toto má v gesci. My dáváme ministerstvu spravedlnosti k dispozici jak tu aplikaci, tak zdrojové kódy, aby je mohlo využít při implementaci tohoto zákona, aby nevznikly nějaké zbytečné náklady navíc," řekl poslanec Ondřej Profant (Piráti).