Piráti navrhnou snížení základu pro výpočet platů ústavních činitelů

Praha - Piráti navrhnou trvalé snížení základu pro výpočet platů ústavních činitelů o čtyři procenta, stejně tak základu pro výpočet mezd vrcholných managerů podniků s podílem státu. Informoval o tom předseda sněmovního klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že veřejnost nemůže mít dojem, že solidarita, ke které vládní koalice vyzývá, pro ni neplatí. Změna by podle něj měla platit od července. Na úsporách by se měl podílet například i management energetické skupiny ČEZ, uvedl. Návrh počítá rovněž s úpravou budoucích platů soudců a státních zástupců. Celkem má podle propočtů strany přinést 500 milionů korun.

Návrh by se měl týkat poslanců a senátorů. "V případě ministrů nenavrhujeme snížení, protože členů vlády je jen osm," uvedl Michálek. Je podle něj třeba i snížit rozdíl mezi platy členů vlády a soudců. V případě soudců a státních zástupců jsou Piráti pro to, aby se návrh týkal budoucího růstu jejich platů, a to až do zmíněných čtyř procent. Návrh také snižuje koeficient pro platy soudců u vyšších soudů.

Premiér Petr Fiala (ODS) v souvislosti s debatou o snížení platů politiků v návaznosti na změnu valorizace penzí uvedl, že vláda bude o mechanismu stanovování a zvyšování platů ústavních činitelů jednat. Prezident Petr Pavel vyzval ve středu vládu, aby s opozicí hledala řešení v otázce zmrazení platů. Podle hlavy státu není možné snížit růst penzí a platy politiků ponechat beze změn. Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že jeho hnutí navrhuje zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci penzí. Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se přiklonila ke zmrazení platů ústavních činitelů od příštího roku.

Platy ústavních činitelů se podle zákona od loňského roku odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Do té doby obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5.