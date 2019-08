Piráti: MPO a lesnický fond PGRLF dál schvalují dotace Agrofertu

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) podle Pirátů nadále schvalují dotace pro koncern Agrofert. Nepřistoupily tak ke kroku Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) či Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které v návaznosti na předběžné auditní zprávy Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) finanční podporu pro holding neschvalují. Piráti o tom informovali v dnešní tiskové zprávě.

Babiš vložil v únoru 2017 akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele o střetu zájmů. Mluvčí MPO Štěpánka Filipová v reakci uvedla, že ministerstvo na základě návrhu auditu nemůže přijmout plošná opatření. Agrofert podle mluvčího Karla Hanzelky postupuje podle zákona, k auditní zprávě má řadu výhrad. Vyjádření lesnického fondu ČTK zjišťuje.

Pirátský předseda Ivan Bartoš v červenci oslovil osm úřadů a požádal je, aby stejně jako tehdy SZIF zastavily proplácení dotací Agrofertu. "Proplácení dotací mělo být dle Pirátů zastaveno zvlášť poté, co byla zveřejněna předběžná auditní zpráva Evropské komise. Během posledních dvou měsíců MPO schválilo finanční podporu ve výši 13,5 milionu korun pro společnost z koncernu Agrofert a rovněž PGRLF schválil finanční podporu pro dceřinou společnost Agrofertu," uvedli Piráti. Podpora MPO má směřovat do Výzkumného ústavu organických syntéz, u PGRLF jde o smlouvu o podpoře Zemědělské společnosti Třebívlice.

"Na základě návrhu auditní zprávy nemůže ministerstvo průmyslu a obchodu přijmout plošná opatření ke zjištěním, která se uvádějí v návrhu," napsala ČTK Filipová. Podle ní EK sama tvrdí, že návrh obsahuje předběžná zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která se mohou změnit na základě připomínek a dodatečných informací od národních orgánů.

Agrofert podle Hanzelky postupuje podle zákona a má, co se týká dotací a veřejných zakázek, stejné podmínky jako ostatní. "K předběžné auditní zprávě EK máme řadu výhrad. Je v ní mnoho nepřesností, nepravdivých tvrzení a nesprávných právních hodnocení. Navíc auditoři mylně posuzovali i období, kdy pan Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci. Stranou necháváme fakt, že se nás ani na nic nezeptali. Zpracováváme pro úřady materiál, kde všechny závěry auditorů vyvrátíme. Věříme, že se prokáže, že jsme postupovali a i nadále postupujeme zcela v souladu se zákony," uvedl Hanzelka na dotaz ČTK.

SFŽP podle Pirátů nedávno naopak odmítl schválit podporu pro lihovarnický podnik Agrofertu. SZIF už na začátku června oznámil, že Agrofertu nebude proplácet dotace od února 2017. Podle ředitele SZIF Martina Šebestyána šlo o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě EK. Platební a certifikační orgán a Národní orgán pro koordinaci podle Bartoše nezaujaly jasné stanovisko k proplácení dotací.

Vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pak Pirátům podle jejich vyjádření potvrdila, že investiční pobídka pro společnost Fatra ve formě slevy na dani v celkové hodnotě 342,75 milionu korun po dobu deseti let byla administrována v březnu 2017, když už platila novela o střetu zájmů. Agentura ale podle Pirátů odmítá situaci řešit, neboť žádost o pobídku byla předložena v roce 2016. Mluvčí CzechInvestu dnes ČTK sdělila, že agentura odmítá, že by jednala v rozporu se zákonem. "V současnosti je případný střet zájmů žadatele o investiční pobídky ošetřen povinností žadatele doložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů z jeho strany," dodala.

Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl možnost, že vracení peněz hrozí. Zatímco tento návrh byl už zveřejněn i v neoficiálním českém překladu, druhý, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média. Nedostala jej ani dočasná senátní komise k vyhodnocení auditů. Ministerstva se odvolávají na to, že na základě nařízení EK předběžné audity vydat nemohou.