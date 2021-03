Piráti: Ministři by měli za chyby popsané NKÚ vyvodit odpovědnost

Praha - Ministři by měli podle Pirátů vyvodit odpovědnost za nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na začátku epidemie covidu-19, které dnes popsal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Úřad uvedl, že státní zakázky provázel chaos a značné rozdíly v cenách i kvalitě materiálu. Piráti v tiskové zprávě uvedli, že úřad při své prověrce využil i dva obsáhlé podněty, které NKÚ loni zaslal předseda strany Ivan Bartoš. Také první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura hovořil o chaosu, vláda při přípravě na pandemii podle něj selhala.

Stát musel kvůli covidu loni na jaře v krátké době nakoupit miliony roušek, respirátorů, rukavic a brýlí nebo testů. Od 1. ledna do 31. srpna 2020 za pomůcky a materiál ministerstva zdravotnictví a vnitra zaplatila podle NKÚ 8,5 miliardy korun včetně dopravy a souvisejících služeb. Vnitro pak například nakupovalo respirátory FFP3 za ceny od 60 do 422 korun za kus. Ministerstvo zdravotnictví dokonce kupovalo i respirátory nižší třídy FFP2 až za 777 korun za kus.

Piráti uvedli, že "chaotické nákupy s obrovskými cenovými výkyvy" popsali už v loňských podnětech. "Vyzývám vládu, aby přijala plnou odpovědnost za způsobené škody. Je nemyslitelné, aby vláda nakupovala respirátor FFP2 za cenu 40 korun za kus a jindy za 777 korun za kus," uvedl Bartoš v tiskové zprávě. Ministři zdravotnictví a vnitra by podle něj měli konkretizovat, kdo přesně jednotlivá rozhodnutí činil.

Ministři podle Bartoše způsobili škody a ignorovali české výrobce ochranných pomůcek. "Je absolutně nepřijatelné, aby způsobené škody platil běžný poctivý daňový poplatník," konstatoval. Kritizoval v té souvislosti i to, že se někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) stal nedávno bez výběrového řízení předsedou představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. "Vzhledem k tomu, že v kraji vládne ANO, to vzbuzuje mnoho otázek," podotkl Bartoš. Vojtěchovo působení na ministerstvu označil za neúspěšné.

Selháním vlády by se podle Stanjury měla co nejdříve zabývat Poslanecká sněmovna. "To, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo třeba respirátory FFP2 až za 770 korun a nakonec testům nevyhověla téměř polovina ochranných pomůcek, je naprosto skandální. Kromě nepřipravenosti vlády v tom hrálo roli hlavně to, že mezi sebou resorty vnitra a zdravotnictví nekomunikovaly. Tady nejde jen o peníze daňových poplatníků, ale především o zdraví lidí v první linii," poznamenal v tiskové zprávě. Ukázalo se, že požadavky na zřízení vyšetřovací komise byly oprávněné, míní.

Místopředseda sněmovního kontrolního výboru Lukáš Černohorský (Piráti) uvedl, že závěry NKÚ nelze přejít mlčením. "Na kontrole pracoval tým špičkových profesionálů. NKÚ si udržuje velmi vysokou důvěryhodnost, brání se politickým tlakům, a proto trpělivě prosazuji rozšíření jeho pravomoci," dodal.