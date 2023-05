Piráti: Koalice se shodla na růstu rodičovského příspěvku, dojednává podrobnosti

Praha - Ve vládní koalici je podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) shoda na tom, že vzroste výše rodičovského příspěvku. Strany nyní dojednávají konkrétní parametry a výsledek bude známý v řádu týdnů. Piráti prosazují, aby se celková výše příspěvku zvýšila ze současných 300.000 korun nejméně na 350.000 korun, řekla dnes Richterová novinářům. O stejné částce hovořil minulý týden ve vyjádření pro portál iDNES.cz ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Rodičovskou mohou rodiče čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku. Piráti kromě jednorázového růstu, který má dorovnat inflaci posledních let, prosazují i pravidelnou valorizaci příspěvku. Částka by se podle Jurečky měla zvednout od ledna, kabinet by o tom mohl jednat do tří týdnů.

Podle Richterové se už koalice shodla na tom, že částka příspěvku vzroste. "Dojednáváme konkrétní parametry. Výsledek by měl být znám v řádu několika týdnů," řekla. Loni stát na rodičovských příspěvcích vyplatil přes 33 miliard korun. Podle dřívějšího vyjádření Richterové přidání o 10.000 korun představuje zhruba miliardu korun navíc.

Naposledy se rodičovská zvedla v roce 2020 celkem o 80.000 korun. Podle studie pětice výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR to vedlo k delšímu čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Pro společnost to znamenalo další náklady.