Zleva předseda Pirátů Ivan Bartoš a kandidáti Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa , Lukáš Blažej a Jana Koláříková vystoupili 3. března 2019 v Praze na tiskové konferenci k zahájení kampaně Pirátů před volbami do Evropského parlamentu. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Piráti jdou do voleb do Evropského parlamentu s tím, že chtějí prosazovat zachování svobody pohybu, jednotný trh a chránit Evropu před vnějšími i vnitřními hrozbami. Ve volbách chtějí získat 20 procent hlasů. Novinářům to dnes řekli předseda Pirátů Ivan Bartoš a lídr pro evropské volby Marcel Kolaja. V České republice se budou konat 24. a 25. května.

"Evropská spolupráce přináší řadu výhod a my je dnes už považujeme za automatické. Evropa je ale v ohrožení, protože o to můžeme jednoduše přijít kvůli populistům, nacionalistům, kteří se to snaží rozbít. Také tu jsou tlaky nadnárodních korporací, které chtějí prolobbovat škodlivé zákony jako například cenzuru na internetu. A my přesně tomuhle chceme zabránit," řekl Kolaja.

V kampani se zaměří na témata zmíněného zachování svobody pohybu. "Budeme bránit jednotný trh zboží a služeb," řekl Kolaja. Podle něj je třeba chránit vnější hranici Evropy a zároveň se bránit i nebezpečí, které hrozí EU zevnitř. Posílit by mělo využití technologií a internet musí zůstat bez cenzury, k čemuž je třeba podle Kolaji reformovat autorské právo.

Dvojka kandidátky Markéta Gregorová se chce zaměřit na transparentnost evropské politiky a přiblížit ji k lidem. Ti by měli být o dění v Evropském parlamentu lépe informováni a měli by mít možnost se k jeho práci vyjádřit. Ráda by podporovala výměnné pobyty středoškoláků a učitelů a zasadila se o zmírnění některých evropských regulací.

Přísnější rozdělování dotací a reformu zemědělských dotací by chtěl prosadit Mikuláš Pexa. Rád by se zasadil i o to, aby firmy odváděly daně v zemi, v níž podnikají.

Piráti chtějí získat místa pěti europoslanců. "Chceme eurovolby vyhrát," řekl Kolaja. "Budeme hovořit s lidmi, budeme jim naslouchat a věříme, že je dokážeme přesvědčit," dodal.

V posledním hlasování do Evropského parlamentu v květnu 2014 získalo čtyři mandáty hnutí ANO, stejně jako TOP 09 společně se STAN a také ČSSD. Zvoleni tehdy byli ještě tři zástupci KDU-ČSL, tři komunisté a dva zástupci ODS. Jeden mandát připadl Svobodným.