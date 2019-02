Praha - Piráti navrhují zákon, který by snížil pokuty za přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Změna zákona by podle nich usnadnila příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen. Piráti požádali ANO a ODS o dodání připomínek ke svému návrhu do konce týdne, poté ho chtějí oficiálně předložit. Dnešní návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na změnu pravidel pro operátory označili Piráti za vykrádání témat. Podle nich by se navíc vládní návrh zákona kvůli složitější proceduře nestihl projednat před podzimní aukcí frekvenčních pásem.

"Na podzim má proběhnout aukce nových frekvenčních pásem a my prosazujeme jako pirátská strana, aby do té doby byly vytvořeny příznivé podmínky, aby tady vznikl prostor, že bude Česká republika atraktivní pro potenciální čtvrté operátory," řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Podle něj by příchod čtvrtého operátora zvýšil konkurenci v ČR, což by vedlo k poklesu cen.

Podle poslance Martina Jiránka vedl příchod čtvrtého operátora v Itálii ke snížení cen u všech operátorů zhruba o pětinu. Podle něj je podobný tlak na cenu třeba i v Česku, které patří v Evropské unii mezi země s nejdražšími mobilními službami. Čtvrtého operátora by podle něj mohlo na český trh přilákat to, že zákon umožní zákazníkům snadněji mezi operátory přecházet.

"Aktuálně je dnes hlavní problém pro lidi přejít mezi operátory smluvní pokuta při ukončení smlouvy. Dnes je to 20 procent, my navrhujeme pět procent. Cílem je, aby lidé neplatili tisícové částky, ale maximálně stokoruny, nebo, pokud se to podaří vyjednat, i nic," řekl Jiránek. Pokuta tak podle něj nebude lidi omezovat v přechodu mezi operátory.

Podle Jiránka je možné debatovat i o zkrácení doby pro přechod mezi operátory. Navrhuje i to, aby zákazníci mohli řešit změnu pouze u operátora, ke kterému přecházejí, a ne i u toho, se kterým rozvazují smlouvu. Na přesné podobě zákona se chtějí Piráti do konce týdne dohodnout s nejsilnějšími sněmovními stranami, tedy vládní ANO a opoziční ODS, poté návrh oficiálně dát do legislativního procesu.

Návrh zákona, který by měl zkrátit dobu přechodu zákazníků mezi operátory, dnes představilo i hnutí ANO. Michálek to označil za vykrádání programu jiných stran. "Proč to neudělali dřív? Ten problém se tady řeší minimálně pět let a doteď pan premiér spal a najednou se vzbudil," řekl Michálek.

Jako problém vidí i možnost, že by se věc řešila vládním návrhem zákona, který na rozdíl od poslanecké novely musí projít připomínkovým procesem na ministerstvech. Podle Michálka by to schválení zákona zpozdilo. "Pokud to bude po té aukci, bude nám to houby platné," řekl. Zájemci o vstup na český trh podle něj potřebují znát tuzemská pravidla včas, aby se mohli na vstup na trh připravit. Michálek také kritizoval ministerstvo průmyslu, které se podle něj dost aktivně o vstup čtvrtého operátora na český trh nesnaží.