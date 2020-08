Piráti chtějí pro příští rok zmrazit platy ústavních činitelů

Praha - Piráti chtějí zmrazit platy poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů pro příští rok. Navrhnou, aby Sněmovna zákon projednala zkráceně jen v prvním čtení. Uvedli to v dnešní tiskové zprávě. Podle předsedy Pirátů by návrh státu ušetřil více než půl miliardy korun. Společně s poslanci z dalších stran také připravují legislativu, jež by vázala růst platů politiků na celkový vývoj ekonomiky, nikoliv na průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře.

O záměru začnou Piráti jednat se zástupci ostatních sněmovních stran. "V současné době je systém nastaven tak, že by se platy poslanců a senátorů příští rok automaticky zvedly bez ohledu na to, jak se daří naší ekonomice, živnostníkům či zaměstnancům," poznamenal Bartoš. Podle něj jde o rychlou odpověď na aktuální situaci kvůli koronavirové epidemii.

Jakmile budou k dispozici potřebná data o stavu ekonomiky, předloží poslanci nejen z Pirátské strany také návrh, který by pozměnil výpočet platů ústavních činitelů. "Nyní se platy politiků zvyšují v návaznosti na růst průměrné mzdy ve státním sektoru, to ale neodráží stav ekonomiky jako celku. Navíc to může u veřejnosti vzbuzovat podezření, že si politici zvyšováním platů úředníků, učitelů a dalších vlastně zvyšují odměny sami sobě," uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Podobný návrh Piráti ve Sněmovně neprosadili už v roce 2018.

Vládní ČSSD v květnu uvedla, že navrhne v souvislosti s očekávaným hospodářským poklesem snížení platů ministrů, poslanců a senátorů. Platová základna by podle sociální demokracie měla dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Někteří zástupci opozice to považovali za populistický návrh, jiní se podivovali, proč ČSSD dříve nehlasovala pro jejich starší návrhy na úpravy v odměňování politiků.

Předseda KSČM Vojtěch Filip v květnu v reakci na návrh ČSSD uvedl, že také jeho strana prosazuje navázání platů ústavních činitelů na průměrný plat v ekonomice. Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura si tehdy stěžoval, že poslanci dalších stran ve Sněmovně zamítli jeho návrh na zmrazení platu politiků od roku 2021. Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan kritizoval, že by o platech poslanců přes minimální mzdu rozhodovala vláda, kterou mají zákonodárci kontrolovat.

Základní měsíční plat prezidenta letos činí 302.700 korun hrubého, předsedové obou parlamentních komor a premiér si měsíčně přijdou na 243.800 korun, místopředsedové vlády na 209.400 korun. Místopředsedové parlamentních komor berou stejně jako ministři 173.200 korun měsíčně, šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací 127.800 korun. Základní měsíční plat poslance a senátora činí 90.800 korun. Platy vzrostly od ledna vrcholným politikům zhruba o desetinu. Spolu s platy stouply politikům i měsíční náhrady.