Piráti chtějí příspěvek pro lidi pracující na dohody

Praha - Piráti navrhují ošetřovné nebo kompenzační příspěvek pro lidi, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). První místopředsedkyně strany Olga Richterová na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny uvedla, že jde o zhruba 150.000 lidí, kteří odváděli pojistné.

Piráti už na předchozí mimořádné schůzi Sněmovny navrhovali jednorázový příspěvek 15.000 korun pro lidi, kteří pracují na DPP či DPČ, dolní komora jej neschválila. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale dříve uvedl, že situaci lidí pracujících na dohody bude muset vláda řešit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pátek poznamenala, že nejrychlejším řešením jejich situace by bylo poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci.

Podle Richterové by v případě osob pracujících na dohody dávalo smysl i ošetřovné "i proto, že jsou nyní doma s dětmi a nemohou si práci, o kterou v drtivé většině přišli, ani shánět." Stát ošetřovné vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, a to i zpětně. Vláda v pátek schválila jeho navýšení na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od začátku dubna. Například lidovci žádají zpětnou platnost navýšeného ošetřovného od 11. března.

Piráti dále chtějí, aby jednorázový bonus dostaly také osoby samostatně výdělečně činné na vedlejší činnost, pokud je zároveň činnost dominantním zdrojem příjmů.

Pirátský poslanec Jan Lipavský zkritizoval možnost, že by stát koupil České aerolinie (ČSA), jak o tom dříve hovořila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podnik podle Lipavského není strategický a kritický pro chod České republiky. Možnost koupě ČSA státem Lipavský označil za krajně nemravnou. "ČSA nejsou strategickým podnikem, jsou to malé aerolinky, mají pár letadel a nejsou kritické pro chod do ČR," řekl. Majitelé by se podle něj měli pokusit u podobných podniků o záchranu z vlastních prostředků.

Podle pirátského předsedy Ivana Bartoše není relevantní důvod k tomu, zakazovat lidem vycestovat z České republiky. Pokud jiné státy definují svoji epidemiologickou politiku a jsou rozhodnuty na své území pod podmínkami lidi pouštět, ČR by podle něj měla umožnit lidem vycestovat, pokud při návratu dodrží stanovené podmínky, například karanténu. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.

Poslanecký klub Pirátů, ale ani žádný jiný klub podle Bartoše zatím neobdržel oficiální žádost na prodloužení nouzového stavu, které prosazuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Piráti například chtějí, aby vláda předložila seznam případů, kdy využila možnosti nouzového stavu, nebo aby byly vyúčtovány všechny nákupy ochranných prostředků. Pokud vláda požadavky nenaplní, Piráti pravděpodobně prodloužení stavu nouze ve Sněmovně nepodpoří.