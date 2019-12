Piráti chtějí postup k auditu koordinovat s ostatními stranami

Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) sešli šéfové sněmovních stran bez ANO, ale včetně koaliční ČSSD. Bartoš to dnes uvedl na sociálních sítích. Podle Pirátů by měl být audit zveřejněn, projednat by ho měl kontrolní výbor Sněmovny a jako zvláštní bod by se měl objevit i na programu pléna Sněmovny.

Auditní zprávu zaslala EK do České republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Podle MMR ale nejde o finální verzi a Česko bude mít dva měsíce na odpověď a případné připomínky. "Vzhledem k tomu, že se okamžitě objevily snahy výsledky auditu ututlat a bagatelizovat, požádal jsem předsedy parlamentních stran vyjma ANO o společnou schůzku s cílem koordinace dalšího postupu," uvedl Bartoš. Společná schůzka stran by podle něj měla pomoci koordinovat jejich další postup.

Podle Bartoše je na místě, aby se schůzky zúčastnili i vládní sociální demokraté. "Navrhované kroky by v tuto chvíli měly vést k tlaku na ministerstvo, respektive vládu, na zveřejnění tohoto auditu v originální verzi, jeho překlad a postoupení výsledků auditu senátní komisi a zároveň svolání kontrolního výboru Sněmovny, včetně zařazení tohoto bodu na jednání skrze grémium," dodal. Sněmovní se grémium se obvykle schází v úterý dopoledne.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru uvedla, že v jasném střetu zájmů je i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Měla by si uvědomit, že jde o peníze daňových poplatníků. Její chování je ukázkovým střetem zájmů. Kdyby zpráva byla ve prospěch Andreje Babiše, je již na úřední desce," vyčítá ministryni prohlášení jejího úřadu, že audit nelze zveřejnit, není finální verzí a MMR ho chce nadále rozporovat.