Piráti chtějí narovnat podmínky obchodu, jinak podají podnět k ÚS

Praha - Piráti podají podnět k Ústavnímu soudu, pokud vláda nenarovná podmínky malých obchodů a velkých řetězců v souvislosti s protiepidemickými opatřeními při vyšších stupních rizika. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda strany Ivan Bartoš. Kabinet ANO a ČSSD podle Pirátů naprosto ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny, proto strana nehodlá podpořit prodloužení nouzového stavu, které dnes dolní komora projedná.

Podle Bartoše je situace dlouhodobě neúnosná, jedná se o faktickou likvidaci obchodníků, provozovatelů restaurací či služeb, kteří zároveň nedostávají dostatečné kompenzace. "Je nezbytné upravit stupně (protiepidemického) systém PES tak, aby při vyšších stupních rizika nebyly plošně uzavřeny menší obchody, zatímco velké nadnárodní řetězce mohou zboží dále prodávat," řekl Bartoš. "Pokud se tak nestane, rozhodli se Piráti v případě dalšího nekonání či uzavření maloobchodu a provozoven přistoupit k právním krokům a podat podnět k Ústavnímu soudu," doplnil předseda.

Kromě toho vláda podle Bartoše ignoruje i další usnesení Poslanecké sněmovny, která ji vyzvala například k revizi protiepidemického systému PES tak, aby první, nejmírnější stupeň nevyžadoval nouzový stav, nebo k vyhodnocování efektivity zaváděných opatření. V takovém případě Piráti nemohou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu o 30 dní, poznamenal Bartoš.

Vláda bude dnes ve Sněmovně usilovat o prodloužení stavu nouze kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Stav nouze zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince.

"Za takových podmínek pro nás není možné dát vládě bianco šek na to, aby schvalovala svoje absolutní nesmysly dál. Na nás to začíná působit, že se někdo tam nahoře zbláznil a začal vyhlašovat věci, které jsou úplně proti selskému rozumu," přidal poslanec Mikuláš Ferjenčík a zmínil například to, že restaurace nyní mohou být s omezeními otevřené, ale nemohou z výdejního okénka prodávat třeba svařené víno.