Piráti chtějí mj. rychlé kurzy pro zaškolení lidí na trasování

Praha - Rychlé kurzy pro zaškolení lidí na trasování kontaktů nakažených koronavirem, zvýšení povinných rozestupů na akcích v rizikových regionech nebo preventivní testování zaměstnanců sociálních zařízení patří mezi návrhy Pirátů na řešení koronavirové pandemie. Opoziční strana je představila na dnešní tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Předá je premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) a ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD).

"Jde o to masivně a velmi rychle zainvestovat do nárůstu testovací a trasovací sítě, aby nárůst rostl geometrickou řadou úměrně počtu nakažených," řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Strana též navrhuje celorepublikový program rychlokurzů pro zaškolení nových osob způsobilých pro trasování, podle Richterové by se mohli zapojit nezaměstnaní, dobrovolní hasiči nebo studenti vysokých škol. Zároveň Piráti chtějí zapojit do testování například lékárny nebo málo využité hotely.

Zvýšit povinné rozestupy mezi osobami strana navrhuje v regionech s horší epidemiologickou situací například na hromadných akcích, stadionech nebo u zákazníků restaurací. V sociálních zařízeních by se pak podle Pirátů měli pravidelně testovat zaměstnanci.

Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek uvedl, že nová verze aplikace e-Rouška, která uživatele upozorní na možný kontakt s infikovaným novým koronavirem, by měla být společně s opakováním významu hygienických pravidel propagována skrze bezplatnou inzerci v médiích.

Přijaty by podle Michálka měly být zákony pro lepší zásobování, například by se mělo zjednodušit centrální zadávání zakázek na zdravotnický materiál. Distribuci zdravotnických pomůcek by bylo podle Pirátů vhodné delegovat na armádu, případně zapojit policii.

Vláda by také měla podle Pirátů urychleně přijít s návrhem ošetřovného. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v srpnu navrhla prodloužit vyplácení dávky na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. Návrh ale nemá podporu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO).

Piráti též uvedli, že pokud bude potřeba podniknout rychlá opatření a nebude to legislativně možné jinak, měl by být aktivován stav nebezpečí v Praze a dalších regionech s horší epidemiologickou situací, případně i celostátní nouzový stav bez vypínání ekonomiky. Možnost vyhlášení nouzového stavu dnes nevyloučil premiér Babiš v případě, kdy by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo vyhlásit některé opatření, které nemá v kompetenci podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Opoziční strana též žádá zveřejnění seznamu všech odběrových míst včetně čekacích dob. Kabinet ANO a ČSSD by podle ní též měl jmenovat jednu osobu odpovědnou za komunikaci všech budoucích opatření. Zveřejňována by měla být jasně a v předem daných časech, dodal Michálek.