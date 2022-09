Piráti chtějí jednat o koalici se Spolu a STAN, k níž by přibrali Prahu Sobě

Praha - Piráti chtějí v Praze jednat o koalici na půdorysu té vládní se Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN, ke které zamýšlí přibrat hnutí Praha Sobě. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekl dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Záměr Piráti sdělili na dnešní odpolední schůzce STAN a Praze Sobě. Se Spolu o něm zatím nejednali, strany se sejdou až v pondělí. Komunální volby v metropoli vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) před ANO. Piráti vedení dosluhujícím primátorem Zdeňkem Hřibem skončili třetí, Praha Sobě skončila čtvrtá, pátý STAN a šestá SPD.

Piráti se dnes setkali jednak se zástupci STAN a Prahy Sobě, se kterými řešili podle Hřiba mimo jiné výsledky voleb, ale rovněž se sešel nový zastupitelský klub Pirátů.

"Shoda v rámci našeho klubu, tedy to, co chtějí Piráti je, že chceme pokračovat v rekordním rozvoji města, jak jsme ho rozjeli za toto volební období, s tím, že chceme vytvořit širokou koalici demokratických stran. To znamená nejenom ten vládní půdorys, ale včetně Prahy Sobě. A to tak, aby v radě (města) zasedli kompetentní a poctiví lidé, kteří budou mít Prahu na plný úvazek," řekl Hřib.

Návrh Piráti zatím přednesli pouze Praze Sobě a STAN. "Myslím si, že proti tomuhle nebyl nikdo z účastníků schůzky," řekl Hřib. Se Spolu budou Piráti jednat podle primátora v pondělí, pravděpodobně odpoledne.

Lídr Prahy Sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský po odpolední schůzce ČTK řekl, že na jednání zatím žádná konkrétní dohoda nepadla. "K posunu v jednání nedošlo, ale určitě jsme připraveni nadále jednat," řekl Čižinský. Vyloučil spolupráci Prahy Sobě s ANO a SPD.

Lídr koalice Spolu, poslanec a někdejší primátor Bohuslav Svoboda (ODS) dnes pro ČTK uvedl, že Spolu chce jednat na půdorysu vládní spolupráce, tedy s Piráty a STAN. Se zástupci starostů se má vyjednávací tým Spolu sejít dnes večer. Schůzce bude předcházet ustavení zastupitelského klubu a jmenování vyjednávacího týmu.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu pro Prahu, získala 19 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty. Voleb se zúčastnilo 43,91 procenta voličů.