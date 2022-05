Piráti: Zdražení kompenzujme ze zisků uhelných elektráren

Praha - Piráti budou ve vládě navrhovat, aby se zdražování domácnostem kompenzovalo na úkor zisků uhelných elektráren. Před dnešním zasedáním Sněmovny to novinářům řekl předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. Řešení označil za solidární, ale i rozpočtově zodpovědné. Uhelné elektrárny výrazně profitují z ekonomických dopadů války na Ukrajině, zatímco domácnosti na ně naopak doplácejí, uvedl.

Michálek řekl, že opatření by mělo pomoci střední třídě a nízkopříjmovým domácnostem, kterým přinesla válka zdražování. "Jedna skupina ale na válce vydělává, a to jsou uhlobaroni," podotkl Michálek. Zisky z jedné megawatthodiny v roce 2019 činily 200 korun, dnes je to 2000 korun, doplnil. Takový nárůst zisku je podle něj neočekávaný, nepředpokládaný a nijak nezasloužený.

Solidárním příspěvkem z neočekávaných zisků uhelných elektráren lze podle Michálka pomáhat rozpočtově odpovědně. Opatření by se navíc nedotklo konečných spotřebitelů energie. V zahraničí podobné kroky prosazují i konzervativní vlády, zmínil Michálek příklady Velké Británie či Rakouska.

Piráti také chtějí prosazovat, aby se v rámci modernizačního fondu přesunuly peníze z projektů souvisejících s plynem na obnovitelné zdroje energie. "Peníze alokované na plyn bychom chtěli převést na zateplování či levné obecní bydlení," doplnil.