Praha - Piráti pohrozili předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO) žalobou, pokud bude nadále odmítat předložit Národní investiční plán, z něhož chce vycházet při sestavování státních rozpočtů. Oznámili to ČTK. Premiér odmítl minulý týden materiál poskytnout poslancům s tím, že je to interní dokument.

Pro odepření tohoto materiálu není podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka žádný zákonný důvod, protože se nejedná o dokument podléhající zákazu jeho poskytnutí.

"Pokud bude premiér pokračovat v odpírání této informace mně jako poslanci, který má vládu podle zákona kontrolovat a znemožňovat mi tak výkon funkce v zájmu všech občanů, budu nucen podat na jeho nezákonné rozhodnutí žalobu ve správním soudnictví," uvedl Michálek.

Piráti vyzvali Babiše k tomu, aby plán předložil, už v březnu. Michálek pak o dokument požádal formou žádosti o informace. "Důvod, že jde o interní materiál, u kterého není připravena medializace, není legálním titulem podle platných zákonů," konstatoval Michálek.

Babiš odmítl minulý týden plán předat i předsedovi poslanců ODS Zbyňku Stanjurovi, přestože mu to koncem loňského listopadu přislíbil. V odpovědi na písemnou interpelaci tehdy premiér uvedl napsal, že Národní investiční plán "bude v nejbližší době předložen vládě ČR ke schválení" a že po schválení vládou jej Stanjurovi poskytne. Minulý týden ale Babiš postoj změnil. "Národní investiční plán je moje myšlenka. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. A já vám ho nedám, protože je to náš interní materiál," uvedl mimo jiné premiér.

Babiš rámcově představil plán už loni s tím, že zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být podle plánu financovány projekty za 1,226 bilionu korun. Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů.