Praha - Hlas České republiky musí být po volbách do Evropského parlamentu v Evropské unii více slyšet. Dnes to zdůrazňovali pirátští uchazeči o pozici lídra kandidátky. Uváděli také, že by se v EP chtěli zaměřit na digitální agendu, na rozvojová témata spojená s migrací nebo na problematiku mezinárodní bezpečnosti. O pozici lídra se na dnešním celostátním fóru Pirátů v Táboře uchází šest lidí.

Kandidáti na lídra v debatě před volbou mluvili o snaze vytvářet moderní, liberální a demokratickou EU. Zdůrazňovali také, že nelze stavět proti sobě EU a Česko, protože i Česko je součástí Evropy. Argumentovali rovněž svými odbornými znalostmi, ze kterých většinou vyvozovali, v jakém výboru by chtěli působit.

O pozici lídra kandidátky se uchází poslanec Mikuláš Peksa, člen předsednictva mezinárodní organizace pirátských stran Pirate Parties International Ladislav Koubek, softwarový specialista Libor Kolaja, vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková, vysokoškolský učitel Hynek Melichar a chemik Ondřej Kolek.

Lídra kandidátky pro eurovolby by Piráti měli představit dnes po poledni. Odpoledne bude celostátní fórum vybírat ještě kandidáty na druhém až pátém místě, uchází se o ně tři desítky osob. O obsazení zbývajících pozic kandidátky Piráti rozhodnou později v elektronickém hlasování. Termín pro podání kandidátních listin na ministerstvo vnitra je 19. března.