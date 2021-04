Piráti budou usilovat o předčasné volby, Bartoš osloví ostatní strany

Praha - Pirátský poslanecký klub bude po schválení volebního zákona Senátem usilovat o to, aby se konaly předčasné volby. Předseda strany Ivan Bartoš ve Sněmovně novinářům řekl, že kvůli tomu osloví k jednání ostatní strany včetně vládního ANO. O schůzku požádá i prezidenta Miloše Zemana. Rozpuštění Sněmovny považuje za lepší variantu, než vyslovení nedůvěry kabinetu.

"Jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty," uvedl Bartoš. Pokud by Sněmovna hlasovala o nedůvěře vládě, koalice Pirátů a STAN by kabinet nepodpořila, rozpuštění komory a nové volby ale pokládá za vhodnější.

Bartoš uvedl, že chce o rozpuštění Sněmovny jednat se všemi aktéry. "Oslovím strany zastoupené ve Sněmovně, i vládní včetně premiéra Andreje Babiše (ANO)," řekl. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. Bartoš chce proto oslovit klíčové subjekty, které mohou dodat koalici Pirátů a STAN a koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) potřebné hlasy, tedy i ANO a SPD.

Koalice Spolu minulý týden vyzvala Babiše, aby do čtvrtka požádal o důvěru, jinak chce vyvolat hlasování o nedůvěře. Piráti a STAN by v takovém případě vládu nepodpořili. "Hlasy na případné vyslovení nedůvěry máme připraveny. Ale od počátku tvrdíme, že daleko lepší cesta je přivést zemi k předčasným volbám," řekl Bartoš. Babiš se podle něj jeví jako slabý premiér a o vládě v demisi by rozhodoval Zeman.

Prezident dříve uvedl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. Bartoš chce s hlavou státu o jeho postojích mluvit, i Zeman totiž podle něj někdy po vyhodnocení aktuální situace názor změní.

Sněmovní volby jsou naplánovány na 8. a 9. října letošního roku. Ústava počítá s tím, že po rozpuštění Sněmovny se volby konají do šedesáti dnů. Sněmovnu současně nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.