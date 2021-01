Piráti budou o volební koalici se STAN hlasovat do pondělí večer

Ilustrační foto - Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan (vlevo) a předseda Pirátů Ivan Bartoš vystoupili 7. prosince 2020 v Praze na tiskové konferenci k vývoji jednání o společném postupu do sněmovních voleb 2021.

Ilustrační foto - Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan (vlevo) a předseda Pirátů Ivan Bartoš vystoupili 7. prosince 2020 v Praze na tiskové konferenci k vývoji jednání o společném postupu do sněmovních voleb 2021. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Piráti budou o koaliční smlouvě se Starosty a nezávislými (STAN) hlasovat do pondělních 22:00. ČTK to dnes řekla mluvčí strany Karolína Sadílková. Na sobotním on-line celostátním fóru bude vedení strany odpovídat na dotazy ke spolupráci. Koaliční smlouvu, podle které by měli Piráti a Starostové kandidovat společně v letošních sněmovních volbách a společně postupovat i po nich, ve čtvrtek 92 procenty hlasů schválil celostátní výbor STAN.

Ve vnitrostranické diskusi Pirátů neuspěl záměr, aby se celostátní fórum s hlasováním vypořádalo po diskusi při svém sobotním jednání. Místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal dnes ČTK řekl, že členská základna chtěla mít na hlasování delší čas, protože ji považuje za důležitou. Aby návrh uspěl, musí pro něj být alespoň 60 procent hlasů. Rozhodovat může celá členská základna Pirátů.

Hlasování začalo dnes v 10:00 a skončí v pondělí ve 22:00. "Bude během celého víkendu. Na celostátním fóru v sobotu bude zařazen hodinový bod, ke kterému bude on-line diskuse," uvedla Sadílková. Předsednictvo bude na jednání, které se o víkendu kvůli epidemické situaci uskuteční výhradně přes internet, odpovídat na položené otázky.

Koaliční smlouvu dokončili Piráti a Starostové před Vánoci. Širší vedení STAN ji ve čtvrtečním hlasování podpořilo 92 procenty hlasů. Šéf STAN Vít Rakušan doufá, že Piráti spolupráci také podpoří. Koalice bude cílit na volební vítězství s více než 25 procenty hlasů, uvedl Rakušan.

Hnutí STAN má podle koaliční smlouvy obsadit první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení má být předseda Pirátů Ivan Bartoš. Mezi programové priority patří například nízké daně, dostupná zdravotní péče v regionech, ochrana klimatu, inovace či transparentní vládnutí.

Bartoš v závěrečném slovu k hlasování uvedl, že koalice chce nabídnout občanům srozumitelnou a komplexní vizi budoucnosti i naději v racionální řešení místo prázdných hesel. Je si vědom potenciálních "třecích ploch" mezi Piráty a STAN. "Nedochází k žádnému slučování politických stran či rozmělňování naší specifické pirátské identity, na kterou jsme právem náležitě hrdí," napsal. Subjekty podle něj mohou navázat na dobrou dosavadní spolupráci ve městech, obcích i krajích.

Republiková rada Zelených rozhodla, že má zájem podpořit v letošních sněmovních volbách koalici Pirátů a STAN. Zelení ve čtvrtek nabídli účast svých členů a členek na společných kandidátkách. Celostátní fórum Pirátů podle Sadílkové nabídku v sobotu probírat nemůže, protože program se schvaluje deset dnů předem.