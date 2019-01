Praha - Zejména o obsazení předních příček kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, ale také o změnách stanov bude jednat celostátní fórum Pirátů, které se o víkendu sejde v Táboře. Celostátní fórum sice jedná celoročně na internetu, podle pirátských stanov se ale musí nejméně jednou za rok sejít i fyzicky. Poslední takové jednání se uskutečnilo loni v lednu v Brně, kde Piráti na další dva roky znovu zvolili svým předsedou Ivana Bartoše.

O pozici lídra pirátské kandidátky pro květnové evropské volby se uchází šest lidí. Nejvíc nominací od krajských organizací, pět, získal podle internetových stránek Pirátů poslanec Mikuláš Peksa. Po dvou krajských nominacích mají člen předsednictva mezinárodní organizace pirátských stran Pirate Parties International Ladislav Koubek a softwarový specialista a dvojka evropské kandidátky Pirátů z roku 2014 Libor Kolaja. Po jedné nominaci získali vedoucí personálního odboru strany Jana Koláříková, vysokoškolský učitel Hynek Melichar a chemik Ondřej Kolek.

Celostátní fórum rozhodne také o obsazení druhé až páté pozice na kandidátce pro eurovolby. Zájem o ni projevilo 30 kandidátů, jsou mezi nimi i všichni uchazeči o pozici lídra. O obsazení zbývajících míst na kandidátce rozhodnou Piráti později při hlasování na internetu. Termín pro podání kandidátních listin na ministerstvo vnitra je 19. března.

Volba předních pozic pro evropské volby bude hlavním bodem sobotního jednání celostátního fóra. Hlasování bude předcházet takzvané grilování kandidátů, kdy budou muset odpovídat na otázky předem posbírané na stránkách Pirátů. Dotazy směřují například na budoucnost společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti, prostřednictvím kterých Česko čerpá nejvíc peněz z evropských fondů, na postoj k zavedení eura v Česku, na postoje k regulaci internetu nebo na zahraniční politiku EU. Zaznívají ale i dotazy na jazykovou vybavenost kandidátů nebo na to, v jakém výboru Evropského parlamentu by chtěli pracovat nebo do jaké parlamentní frakce by se Piráti měli připojit. Samostatná pirátská frakce nyní v Evropském parlamentu není, jediná pirátská europoslankyně Julia Redaová z Německa je ve frakci Zelených.

Čeští Piráti se před pěti lety do europarlamentu těsně nedostali, když získali 4,78 procenta hlasů.

Piráty čeká také debata o třech návrzích na změnu stanov. První z nich by zavedla institut pozastaveného členství ve straně. Druhá by měla usnadnit krajským organizacím odvolávání osob, které nominovaly do celostátních orgánů strany. Třetí návrh by měl usnadnit budoucí úpravy stanov, podle něj by se o nich mohlo rozhodovat nejen na fyzickém zasedání celostátního fóra, které se koná jednou za rok, ale i v jeho internetovém hlasování, které je možné vyvolat kdykoli.

Debata o změnách stanov se povede na celostátním fóru v sobotu v podvečer. Hlasování o nich se uskuteční přes noc, výsledky se očekávají v neděli ráno.

Na celostátním fóru také v sobotu vystoupí Bartoš s výroční zprávou, ve které chce mimo jiné shrnout zhruba roční působení Pirátů ve Sněmovně. Piráti také představí strategii kampaně a strategii pro povolební postup. V neděli jsou na programu celostátního fóra především tematické pracovní skupiny.