Piráti budou o jednání se STAN o koalici hlasovat od 20. listopadu

Praha - Piráti budou o případném začátku vyjednávání o jednorázové spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) ve sněmovních volbách příští rok hlasovat od 20. do 23. listopadu. Rozhodovat bude členská základna Pirátů, čítající zhruba 1000 lidí, ke schválení zahájení rozhovorů bude potřeba třípětinová většina. Vyplývá to z informací na diskusním fóru Pirátů.

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. Piráti připravili pro své členy analýzu výhod i nevýhod spolupráce se STAN, na základě které má strana v druhé polovině listopadu hlasovat. Pokud usnesení schválí, mělo by pirátské předsednictvo do měsíce předložit celostátnímu fóru ke schválení návrh koaliční smlouvy. Spolupráce by se měla týkat i období po volbách na vládní a sněmovní úrovni.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš preferuje koalici se STAN před samostatným postupem. "Protože volební systém je nastaven špatně, znevýhodňuje menší strany a pohrdá voliči, což se snažíme dlouhodobě změnit. V koalici se STAN bychom tak například v případě volebního výsledku 26 procent, který je zcela reálný, dostali o 18 mandátů víc, než když půjdeme samostatně," uvedl na fóru.

"Průzkum dále ukázal, že 95 procent našich skalních voličů tuto koalici podporuje. Se STAN si vzájemně konkurujeme, přetahujeme se s nimi až o 60 procent našich potenciálních voličů, což je zbytečné - nechceme dávat energii na vzájemné soupeření místo toho, abychom získávali nové voliče. STAN má také solidní zázemí v samosprávách a v české politice bude a je nutné s tím počítat, ať se to někomu líbí nebo ne. Mnohem lepší než soupeřit a přetahovat se o větší města (Piráti) a menší obce a regiony (STAN) je, podle mého názoru, v této situaci zvážit spojení sil," doplnil. Spolupráci na fóru podpořili i místopředseda Radek Holomčík nebo šéf poslanců Jakub Michálek.

Mezi členy Pirátů ale existují také obavy například o to, aby pirátští kandidáti nebyli při volbách kroužkováním přeskočeni, nebo aby STAN neumisťoval na kandidátku problematické osobnosti. Někteří na fóru také varovali před tím, aby Piráti kvůli snaze porazit ve volbách Andreje Babiše (ANO) nerezignovali na vlastní programové priority.

Piráti za plusy případné spolupráce považují také shodu se společenskou poptávkou, nepropadnutí hlasů voličů Starostů v případě, že by se samostatně nedostali do Poslanecké sněmovny, nebo výrazný programový soulad.

Slabými stránkami spolupráce jsou podle analýzy ztráta motivace těch, kteří pro koalici nejsou, nebo rozpory v regionech. Piráti zmiňují například některé pražské městské části, v nichž jsou podle nich občas vyhrocené vztahy. Sestavení společných kandidátek pak podle Pirátů nemusí uspokojit všechny aktéry z obou stran. Vzhledem k tomu, že všechny verze spolupráce počítají se společnou prezentací v médiích, přišli by také Piráti o část prostoru.

Přes významný programový překryv zůstávají rozpory. Piráti jsou podle analýzy více progresivní například v aktualizaci autorského zákona nebo moderní regulaci návykového chování. Shodují se se STAN například v zahraniční politice, na nutnosti snížení zdanění práce, digitalizace státu nebo modernizace ekonomiky.