Piráti budou dnes vybírat nové vedení, Bartoš má tři protikandidáty

Praha - Ze čtyř kandidátů budou na dnešním on-line jednání celostátního fóra vybírat svého předsedu vládní Piráti. Obhajujícího šéfa Ivana Bartoše vyzvou senátor Lukáš Wagenknecht, někdejší místopředsedkyně strany Jana Michailidu a ostravský radní David Witosz. Piráti se budou zabývat i výsledkem voleb, který je sice vynesl do vlády, ale zároveň pro ně znamenal propad z 22 poslaneckých křesel na čtyři kvůli preferenčním hlasům pro koaliční Starosty a nezávislé.

Dlouholetý předseda Pirátů Bartoš za své priority označuje stabilizaci strany ve vládní roli, ale také profesionálnější politickou i mediální strategii. Senátor Wagenknecht chce zajistit, aby se celostátní politika neodrazila do výsledků komunálních voleb. Michailidu, která upoutala pozornost prohlášením o svém komunistickém vnitřním přesvědčení, nabízí návrat transparentnosti do stranické diskuse či "autentické pirátství". Podle Witosze by neměli být Piráti stranou jednoho muže.

Pokud se přidají i neúspěšní kandidáti na předsedu, bude na pozice místopředsedů kandidovat přes dvacet uchazečů. Mezi nimi například místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja či bývalí poslanci Martin Jiránek a Ondřej Profant. Mezi dosavadní osmnáctkou kandidátů chybí naopak většina členů nynějšího vedení - Olga Richterová, Radek Holomčík a Vojtěch Pikal.

Kvůli epidemii covidu-19 se bude jednání všech členů pirátské strany konat on-line, fyzicky se sejdou pouze někteří řečníci a organizační tým. Vedle volebních bodů mají Piráti na programu celostátního fóra představení svých ministrů a pirátských kandidátů na primátory. Členové strany budou také rozhodovat o změně stanov, která by znamenala navýšení počtu místopředsedů ze čtyř na šest.