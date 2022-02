Piráti, ANO i ODS budou vyjednávat o nové koalici v Plzeňském kraji

Plzeň - V Plzni se dnes uskuteční další vyjednávání o možné podobě příští koalice ve vedení Plzeňského kraje. Dosavadní koalice se před dvěma týdny rozpadla, když Piráti vypověděli ODS, TOP 09 a STAN koaliční smlouvu. K vyjednávání se odpoledne sejdou zástupci Pirátů a ODS, později budou hledat možné společně řešení také vyjednavači ODS s ANO a nezávislými.

V pátek se poprvé sešla k vyjednávání opoziční ANO a Piráti, po prvním seznamovacím setkání společně uvedli, že nevylučují budoucí spolupráci. Piráti by chtěli k dalšímu kolu jednání přizvat i své dosavadní partnery STAN. Zástupci ANO a Pirátů podle svých sov nenašli žádné zásadní programové rozdíly a překážky, které by jim v případné koaliční spolupráci bránily.

Variant možné koalice je ale několik. Do vzájemných vyjednávání se zapojuje i ODS a TOP 09 s 11 mandáty, která má nyní post hejtmana a pět z devíti křesel v krajské radě. ANO má s nezávislými 16 křesel a STAN a Pirát po sedmi. Pro většinu, byť těsnou, by spojení Pirátů s ANO stačilo, stejně tak jako spojení ANO se STAN. Mohla by ale vzniknout i silnější koalice ANO, Piráti a STAN nebo koalice ANO, ODS a TOP 09, jaká je čtvrtým rokem ve vedení Plzně.

Vypovězení koaliční smlouvy Piráti před dvěma týdny zdůvodnili tím, že ODS a TOP 09 si v krajské radě "na sílu protlačily svého kmotra" Romana Jurečka do představenstva Klatovské nemocnice. Jurečko, který je místopředsedou krajské ODS, řekl, že postoji Pirátů nerozumí. Chtěl s nimi jednat a označení za kmotra považuje za nesmyslné. Pirátům se také nelíbí personální obsazení krajských nemocnic, kumulace funkcí dvou zastupitelů ODS a loňský koncert Chinaski, který považují za předvolební kampaň ODS. Některé jejich argumenty podpořilo také ANO.