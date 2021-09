Piráti a Starostové zahajují horkou fázi kampaně

Praha/Ústí nad Labem - Volební autobus nazvaný ŠVINDLbus dnes v Praze představila opoziční koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Vozidlo má sloužit jako pojízdné muzeum korupčních skandálů vlády ANO a ČSSD, obsahuje například diplomovou práci poslankyně ANO Taťány Malé, vodu z Bečvy či diář šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Lídři koalice autobusem vyrazili z pražské Letné do Ústí nad Labem, kde zahájí takzvanou horkou část kampaně před říjnovými sněmovními volbami. Akci můžete sledovat v přímém přenosu od 14:00.

Autobus vyrazil symbolicky z místa protivládních demonstrací, cesta vede například kolem bývalé nevyužité polní nemocnice pro pacienty s covidem-19 v pražských Letňanech. "Říkali jsme si, jestli bychom neměli mít dvoupatrový autobus, aby se nám všechny ty exponáty do muzea zmaru vešly," podotkl před nástupem do autobusu předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nápisy na plášti autobusu upozorňují například na výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), že by se místo covidu-19 měl řešit zahrádkářský zákon, nebo na četné vlakové havárie z posledních let.

Šéf STAN Vít Rakušan připomněl předloňský protest spolku Milion chvilek, kterého se zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. "Vznikla zde myšlenka, že pro změnu směřování téhle země, se demokratické strany musí spojit. A doufejme, že tady dnes začíná poslední kus cesty k tomu, abychom se zbavili tasemnic, které prorůstají a okrádají naši zemi," uvedl.

Artefakty v pojízdném muzeu odkazují na některé kauzy spojené s Babišovou vládou. Jsou mezi nimi například voda z Bečvy, dřevo prožrané kůrovcem či respirátor KN95. Piráti dlouhodobě upozorňují na předražené nákupy ochranných pomůcek z loňské první vlny epidemie covidu-19. V muzeu je i zkroucený kelímek z květnové piety za oběti pandemie na Pražském hradě, prázdná vitrína s majetkovým přiznáním někdejšího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) či Babišovo lustrační osvědčení.

Mezi exponáty je i diplomová práce poslankyně Malé, která skončila po 13 dnech ve funkci ministryně spravedlnosti kvůli obvinění z plagiátorství, ale i diář šéfa poslanců ANO Faltýnka. Na ten v dubnu upozornily Seznam Zprávy, poznámky v něm se týkaly například rozdělování sportovních dotací a údajného postupu při možném vzniku firmy ve Faltýnkově skrytém vlastnictví.

Piráti využili autobus v kampani již několikrát. Před volbami do Sněmovny v roce 2017, po nichž poprvé pronikli do dolní komory Parlamentu, šlo o "vězeňský autobus". Vyobrazili na něm mimo jiné Babiše kvůli případu farmy Čapí hnízdo či tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) kvůli kauze OKD. Karikatury měly upozornit na kauzy, za které nikdo nebyl dohnán k odpovědnosti.

V letošní kampani nasadila autobus i konkurenční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Jde o zájezdový autobus bez zvláštních úprav, potištěný fotografiemi tváří lídrů a heslem Spolu dáme Česko dohromady. Hnutí SPD objíždí krajská města s jarmarkem a menší města s kamionem nazvaným SPďák, mítinky premiéra Babiše provází mimo jiné vůz, ve kterém se točí zmrzlina.