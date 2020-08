Piráti a STAN varují před neomezenými odklady voleb

Praha - Piráti a Starostové a nezávislí (STAN) chtějí z vládní novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vypustit paragraf, který by podle nich mohl dovolit neomezené odkládání voleb. Žádají, aby kabinet předložil i samostatný předpis o Ústředním krizovém štábu a novelu krizového zákona, která by přesně vymezila, v jakém typu mimořádného stavu lze omezit jaká práva. Strany to dnes uvedly v tiskové zprávě. Novelu připravilo v červnu ministerstvo vnitra po zkušenostech se stavem nouze kvůli koronavirové krizi.

Zákon by měl podle návrhu vnitra vedle nouzového stavu a stavu ohrožení státu nově umožnit vyhlašovat i stav nebezpečí na celostátní úrovni. Nyní existuje jen na krajské. Podle vnitra by měl nově celostátně umožnit reagovat lépe například na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nynější nouzový stav. I ve stavu nebezpečí by měl kabinet mít možnost omezit vlastnické právo, svobodu pohybu, pobytu či shromažďování, nebylo by ale možné omezit právo na stávku.

Piráti a STAN mají námitky například ke zvažované možnosti zkráceného schvalování zákonů v době nouzového stavu. "Zkrácené schvalování je dnes možné jen ve stavu ohrožení státu a za války, jedná se o ještě přísnější režim než legislativní nouze," uvádějí. Dodávají, že se v takové chvíli omezují práva opozice, Senát má na projednání návrhu zákona jen 24 hodin a Sněmovna má omezené možnosti. Podle Pirátů a STAN je navrhovaná úprava nepřiměřená, navíc se na jaře osvědčilo využití režimu legislativní nouze.

Další z navrhovaných úprav podle opozičních stran hrozí tím, že umožní neomezené odkládání voleb. "V současné době je možné odložit v krizových stavech konání voleb nejvýše o půl roku, a to zákonem. Návrh tuto možnost rozšiřuje, když zachovává možnost odkladu o půl roku, ale tento lze provádět opakovaně, teoreticky neomezeně," stojí ve stanovisku. Podle Pirátů a STAN není potřebné ani přijatelné dát vládě a vládní většině podobnou pravomoc. "Požadujeme buď vypuštění bodu, nebo alespoň úpravu tak, aby odklad o více jak šest měsíců musel být proveden ústavním zákonem," uvádí.

Oceňují naopak, že návrh počítá s tím, že do zákona zanese úpravu problematiky Ústředního krizového štábu. "Vzhledem k důležitosti tohoto orgánu by měla mít jeho existence zákonný základ," uvádí Piráti a STAN. Mohl by podle nich navíc pomoci předejít opakování jarních sporů o zřízení štábu, jeho složení a vedení. Štáb by podle nich měl být upraven ve zvláštním zákoně. Vedle toho žádají i předložení novely krizového zákona s konkrétní úpravou, jaká práva lze a nelze ve kterém mimořádném stavu omezit.