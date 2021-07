Piráti a STAN: Stát má motivovat k očkování, trasovat, udržet otevřené obchody

Ilustrační foto - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan sleduje předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který hovoří 18. května 2021 v Praze při zahájení společné kampaně koalice STAN a Pirátů do podzimních sněmovních voleb.

Ilustrační foto - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan sleduje předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který hovoří 18. května 2021 v Praze při zahájení společné kampaně koalice STAN a Pirátů do podzimních sněmovních voleb. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Motivace lidí k očkování proti covidu-19, rychlé trasování, udržení otevřeného maloobchodu a služeb či bezpečný návrat do škol jsou podle Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) prioritami v souvislosti s koronavirem. Zároveň by podle nich mělo zůstat bezplatné a dostupné testování na koronavirus a důležitá je příprava plánu na podzim. Zástupci stran to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně.

Očkování podle Pirátů a STAN musí zůstat dobrovolné, ale co nejsnadnější. Vládě podle koalice chybí inovativní přístup k tomu, jak přinést očkovací místa do regionů. Piráti a STAN navrhují například využití lékáren.

Místopředseda STAN Petr Gazdík vyzval vládu k přípravě plánů pro zářijový návrat dětí do škol. "Chceme jasné plány, jak mají být školy uzavírány lokálně, větší pravomoci pro zřizovatele a jednotlivé ředitele škol," řekl.

Podobně jako koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) kritizoval to, že stát na povinné preventivní testování v září zajistí školám antigenní testy, které jsou levnější a rychlejší než přesnější PCR testy s výsledkem z laboratoře. Školy sice mohou využít testování metodou PCR, pokud si jej ale podobně jako před prázdninami zajistí samy. Kolik peněz od státu by následně za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné.

Odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, který spolupracuje s Pirátskou stranou, vyzval k tomu, aby ministerstvo zdravotnictví nediskriminovalo lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami proti nemoci covid-19.

Nejvyšší správní soud (NSS) na konci června zpětně konstatoval nezákonnost květnového opatření, které jako podmínky vstupu do vnitřních prostor a na akce vyžadovalo očkování, negativní PCR nebo antigenní test, případně potvrzení o prodělané nemoci. S laboratorně prokázanými protilátkami ministerstvo nepočítalo.

Ministerstvo s rozhodnutím nesouhlasí. Přítomnost protilátek podle něj nezaručuje dostatečnou ochranu před infekcí. Nad rozhodnutím soudu se pozastavili také odborníci. Například biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka poznamenal, že rozhodnutí nepovažuje za kontroverzní, ale za "ptákovinu".