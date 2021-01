Piráti a STAN požadují urychlené dokončení ústavní novely

Praha - Vláda by měla urychleně dokončit ústavní novelu, která má zavést alternativu nouzového stavu. Novinářům to dnes řekli předsedové Pirátů Ivan Bartoš a hnutí STAN Vít Rakušan. Na ministerstvo zdravotnictví a kabinet ANO a ČSSD mají i další požadavky, například ekonomické úlevy pro podnikatele postižené koronavirem nebo zvýšení nemocenské. O dnešním hlasování ve Sněmovně o prodloužení stavu nouze se kluby ještě poradí, variantou může být kratší termín.

Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Komunisté podpoří kabinet v dnešním hlasování za podmínky, že se k 1. únoru budou moct vrátit do škol všichni žáci prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturanti. KSČM chce, aby stav nouze platil maximálně do 14. února. ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD podporu jakéhokoli prodloužení vyloučily.

Na úterní schůzce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podle Bartoše zástupcům obou stran vysvětlil situaci ze zdravotnického hlediska. Souhlasí s ministrem, že v tomto ohledu je situace vážná. Je ale důležité se zaměřit též na ekonomický rozměr krize, míní. Piráti a STAN podle něj při jednání položili na stůl čtyři nebo pět zásadních změn, mimo jiné nutnost dokončení ústavní novely se stavem ohrožení, který by neznamenal takové zásahy do práv lidí a umožnil vládě zároveň řešit situaci, poznamenal předseda Pirátů.

Blatný podle něj přislíbil, že záležitosti, které může vyhlásit vláda, se pokusí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) prosadit. Také v návaznosti na dnešní debatu na plénu Sněmovny se Piráti ještě se STAN poradí, jak k hlasování přistoupí. "Zda v danou chvíli nebudeme navrhovat nějaký kratší termín," dodal Bartoš.

O možnosti prodloužit nouzový stav o dobu v řádu dnů Rakušan hovořil už dříve. "My se skutečně bavíme o nějakém datu třeba do příštího týdne. To je něco, kdy můžeme mít od vlády jasnou zprávu, zda se našimi požadavky vůbec zabývá, nebo všechno, co přijde z opozice, se rovnou hází od koše," poznamenal. Termín, který navrhují komunisté, považuje Rakušan za příliš pozdní.

Také on kritizoval, že dosud není dotažena nová krizová legislativa. Považuje to od vlády za nezodpovědné. Měl dojem, že i při jednání s opozičními stranami bylo určité věcné shody dosaženo.