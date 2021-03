Piráti a STAN požadují regionální řešení návratu dětí do škol

Praha - Do škol by se měli prioritně vrátit žáci prvního stupně základních škol, míní Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Požadují také více pravomocí pro ředitele a pilotní projekty testování. Otevírání škol by se mělo podle stran řešit regionálně, nikoli plošně. V některých oblastech už by bylo možné částečný návrat dětí k prezenční výuce připravovat, uvedl místopředseda STAN Petr Gazdík. Strany budou ve středu, nebo ve čtvrtek jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).

Plán opozičních stran počítá s několika opatřeními, jež mohou riziko nákazy ve školách minimalizovat. Jde o distribuci ochranných pomůcek, prioritní očkování učitelů nebo udělení více pravomocí ředitelům škol. Právě oni by mohli organizovat výuku po dohodě s zřizovatelem a krajskou hygienickou stanicí. Ředitelé by také mohli organizovat studijní skupiny pro žáky, u nichž distanční výuka selhává, nebo venkovní výuku.

Zásadní je podle Pirátů a STAN návrat prvního stupně základních škol k prezenční výuce. Dalšími prioritními skupinami jsou žáci posledních ročníků středních škol v oborech s odborným zaměřením, žáci středních a vysokých škol v praktické výuce, děti v mateřských školách, žáci speciálních škol, u nichž strany navrhují návrat dobrovolný, nebo žáci základních uměleckých škol při individuální výuce.

Opoziční strany navrhují také využít prioritně neinvazivní PCR testy, například kloktací nebo ze slin, a to jednou za deset až 14 dní. V druhé fázi by se mělo zvážit využití neinvazivních kvalitních antigenních testů. Zásadní je podle Pirátů a STAN pilotní projekt ve vybraných školách pro ověření funkčnosti strategie. Zejména by se měl týkat prvních a druhých tříd základních škol, kde bude testování nejnáročnější.

Podle Gazdíka nelze čekat na to, až celá Česká republika bude v bezproblémové epidemické situaci. Řešení musí být individuální, musí záležet na ředitelích škol, zřizovatelých a krajských hygienách, míní. "Řešme to regionálně, ne plošně. V momentě, kdy krajská hygienická stanice dá svolení a bude nějaký region, kde je to možné otevřít, tak to řešme, ačkoli v jiném regionu to ještě možné nebude," řekl místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti).

Kvůli epidemii covidu-19 jsou od 1. března otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších profesí, ostatní se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulou středu řekl, že by se děti do škol mohly vrátit ve druhé polovině dubna. Podmínkou by mělo být pravidelné testování. Mluvčí ministra Barbora Peterová již dříve uvedla, že v případě zlepšení epidemie bude úřad navrhovat otevření školek, prvního stupně základních škol a posledních ročníků základních a středních škol.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová pak uvedla, že podle Plagy je namístě se zaměřit víc zejména na návrat nejmenších žáků a obnovení praktické výuky na středních či vysokých školách. Priorita obnovení prezenční výuky například pro deváté třídy základních škol podle ní už nyní odeznívá, protože přijímací zkoušky na střední školy budou v první polovině května.