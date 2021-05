Piráti a STAN napíšou běloruské vládě, zatčení Prataseviče asi projedná PS

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan sleduje předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který hovoří 18. května 2021 v Praze při zahájení společné kampaně koalice STAN a Pirátů do podzimních sněmovních voleb.

Praha - Poslanci Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) napíšou dopis běloruské vládě kvůli zatčení novináře a opozičního aktivisty Ramana Prataseviče a jeho okolnostem. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl předseda STAN Vít Rakušan. Incidentem se bude pravděpodobně zabývat Sněmovna, vedle STAN se pro to vyslovili i zástupci vládní sociální demokracie či lidovců.

Běloruské úřady v neděli přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout Prataseviče. Tomu hrozí ve vlasti podle ruských médií 15 let vězení za pořádání masových nepokojů. Někteří čeští opoziční politici v té souvislosti hovořili o aktu státního terorismu.

Rakušan uvedl, že Piráti a STAN nyní sbírají na dopis běloruské vládě podpisy. "Stejně tak se budeme snažit na plénum Sněmovny prosadit bod, který se bude situací v Bělorusku zabývat. A z tohoto bodu by mělo následovat jasné usnesení, které bude vyzývat k okamžitému propuštění všech, kdo byli zadrženi na palubě letu Ryanair," uvedl.

Výzva poslanců by podle Rakušana měla také žádat nezávislé prošetření incidentu. "A zároveň také budeme žádat odsouzení postupu (běloruského prezidenta) Alexandra Lukašenka, který údajně vydal rozkaz k této vojenské akci," uvedl. Při incidentu podle něj bylo porušeno mezinárodní právo, pravidla vzdušného prostoru, ale i narušení integrity Evropské unie.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka chce na dnešní jednání Sněmovny zařadit bod a usnesením odsoudit počínání Lukašenkova režimu. Zároveň by podle něj vláda měla na úrovni Evropské unie žádat cílené efektivní sankce vůči Bělorusku, ať už v oblasti omezení letecké dopravy, nebo cílených ekonomických sankcí na vybrané prominenty režimu.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že si nevzpomíná na situaci, kdy by nějaký stát poslal ozbrojenou stíhačku proti civilnímu letadlu. "Navíc se ukázalo, že ten důvod byl evidentně zástupný. Celé je to skandální," konstatoval. Sněmovna by podle něj záležitost měla prodiskutovat. Pokud přijme odsuzující usnesení, ČSSD ho podpoří, dodal.