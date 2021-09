Piráti a STAN chtějí zrychlit soudy díky statistikám soudců

Praha - Zrychlit soudní procesy prostřednictvím podrobných statistik práce jednotlivých soudců chce po volbách koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Nyní jsou statistiky nepřehledné, neúplné a špatně dostupné, řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Opoziční koalice dnes představila prototyp statistik, které by napřed měly sloužit pro účely ministerstva spravedlnosti a justice, posléze případně i veřejnosti.

Michálek uvedl, že pomalá civilní i trestní řízení znamenají odklad spravedlnosti a nahrávají kritikům justice. "Pokud chceme zachovat nezávislost justice, musíme vzít vítr z plachet jejím kritikům," doplnil. Piráti a STAN proto mimo jiné chtějí, aby se na všech soudech používaly elektronické spisy a vedle podrobných statistik práce soudců vznikly i analýzy náročných trestních případů. Z těch by mělo vyplynout, kde je nutné upravit trestní řád.

Statistiky soudců by měly pomoci v tom, aby lidé dostali v přiměřené době přiměřeně kvalitní rozhodnutí. Nejprve by byly dostupné jen pro ministerstvo spravedlnosti a jednotlivé soudy. Podle Michálka by v takovém případě pomohl ke zrychlení už pouhý sociální tlak mezi kolegy soudci, kteří by viděli, jak si ve srovnání s ostatními vedou. Jakmile se statistiky osvědčí, lze zvážit jejich zveřejnění.

Statistické údaje jsou podle Pirátů a STAN nyní nepřehledné, neúplné a špatně dostupné. Prototyp statistik soudce, který dnes koalice představila, obsahuje jeho profesní údaje a významná rozhodnutí. "Jedná se například o rozhodnutí potvrzená Ústavním soudem, zveřejněná ve sbírce rozhodnutí nebo rozhodnutí, která vyselektovala sama justice," vysvětlil Michálek.

Statistika by upozornila i na kauzy, ve kterých vyšší soudy opakovaně rušily rozhodnutí. Grafy by pak zachytily, jak rychle soudce řeší své případy, ale i to, jak je na tom ve srovnání se svým soudem. Analýza by se týkala i toho, kolik procent rozhodnutí daného soudce zrušily vyšší instance. Statistika by obsahovala rovněž informace o případných kárných řízeních, publikační činnosti soudce a jeho platu.

Zkušenosti čerpala opoziční koalice z Německa či USA, řekl Michálek. "Tento způsob přehledného zpracování dat na jednom místě tak, aby byly srovnatelné, dokáže přispět ke zrychlení justice," míní. Ministerstvo spravedlnosti podle něj dnes řeší délku řízení jen na základě podnětů v konkrétních případech, na proaktivní kontrolu a analýzy rezignovalo.