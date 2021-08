Piráti a STAN chtějí v pěti letech dát bilion do robotizace, bytů či nemocnic

Praha - Do robotizace chce koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) v příštích pěti letech dát 300 miliard korun, o 100 miliard méně je pak podle ní nutné investovat do bytové výstavby. Nemocnice a sociální služby je podle subjektů potřeba posílit 150 miliardami, výstavbu dálnic a modernizaci železnic pak 240 miliardami. Peníze by přitom neměly jít ze státního rozpočtu. Takzvaný Bilionový plán dnes na republikovém sněmu STAN představil místopředseda hnutí Věslav Michalik.

Země, které robotizují, vykazují dlouhodobě nízkou nezaměstnanost a vysokou přidanou hodnotu, míní Michalik. Dnes je v Česku asi 100 až 120 robotů na 10.000 obyvatel, Piráti a STAN chtějí mířit na 350 robotů, což by podle náměstka středočeské hejtmanky bylo na úrovni Německa či Japonska. Stálo by to zhruba 300 miliard korun. "To je cesta k tomu, jak zbavit Česko levné práce a jak zvýšit průměrnou mzdu a jak se dostávat od subdodavatele k finálnímu výrobku," řekl Michalik.

Na digitalizaci, konkrétně na výstavbu milionu optických přípojek a vybudování 5G sítě pokrývající řádově teritorium, kde žije sedm milionů českých občanů, by bylo potřeba 30 miliard korun.

Byty je podle Michalika nutné stavět ve městech i menších obcích. K narovnání nerovnováhy na trhu s bydlením by podle něj bylo potřeba vystavět zhruba 100.000 bytů, což by znamenalo investice za 200 miliard. "Přibližně dvě třetiny může pokrýt soukromý sektor a třetinu samosprávy," řekl.

V brzké době bude podle Michalika chybět 15.000 lůžek v pobytových zařízeních a 5000 lůžek v zařízeních se zvláštním režimem, na investici do nich by bylo třeba 60 miliard korun. Dalších 90 miliard je potřeba investovat do zvýšení robustnosti a vybavení nemocnic.

Michalik také zmínil, že pouze 44 procent žen pečujících o dítě ve věku do pěti let v Česku pracuje. Ve školkách podle něj chybí 20.000 míst, do zvýšení kapacity by mělo jít 20 miliard korun. Další peníze by měly být vyčleněny například na modernizaci středních škol.

Česko by podle Pirátů a STAN mělo postavit zhruba 80.000 nabíječek pro milion elektromobilů, což si vyžádá 35 miliard korun. Do výstavby dálnic by mělo jít 120 miliard korun, stejně jako do modernizace železnic. "Nehovořím o vysokorychlostních tratích, protože je ani nezačneme během příštích pěti let stavět, žádné připravené nejsou," dodal Michalik.

Peníze by podle Michalika neměly jít ze státního rozpočtu. Přibližně polovinu by podle něj zvládal zaplatit soukromý sektor, musí se k tomu ale motivovat. Další část financí by měla jít z národní rozvojové banky, která by mohla poskytovat dlouhodobé půjčky nebo záruky. Třetím zdrojem jsou evropské fondy, řada z nich je ale určena na konkrétní projekty, a nemohou být využity na záležitosti uvedené v plánu.

Michalik také zmínil, že by do vědy a výzkumu mělo ročně jít 2,5 procenta hrubého domácího produktu, řádově dvě třetiny by mohly pokrýt firmy. Do vzdělání navrhují Piráti a STAN vložit šest procent HDP ročně, přičemž šestina by měla jít ze soukromých zdrojů.

