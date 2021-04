Piráti a STAN budou v pátek ladit postup ohledně nedůvěry vládě se Spolu

Praha - Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) počká, zda premiér Andrej Babiš (ANO) vyhoví ultimátu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a požádá do čtvrtka poslance o důvěru. Pokud se tak nestale, budou obě opoziční koalice společně v pátek ladit další postup. Piráti a STAN nadále preferují rozpuštění Sněmovny před vyjádřením nedůvěry vládě. Pokud by se však o nedůvěře hlasovalo, Babišův kabinet by podpořit nemohli.

Koalice Spolu minulý týden oznámila, že pokud vláda do týdne o vyslovení důvěry nepožádá, začne sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Krok je podle koalice opozičních stran nezbytný poté, co KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Babiš reagoval, že k žádosti o důvěru není důvod. K návrhu na vyslovení nedůvěry má opozice právo, mohl by ale znamenat destabilizaci, míní.

Piráti a STAN varují, že vyslovení nedůvěry vládě by předalo moc prezidentovi Miloši Zemanovi. Ten dříve uvedl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi. "Pro nás je bodem číslo jedna rozpuštění Sněmovny, tím dáváme občanům možnost rozhodnout a zvolit si nové zastoupení," zopakoval dnes Rakušan.

O rozpuštění Sněmovny chtějí Piráti a STAN jednat s dalšími stranami. "My tu odvahu máme, naše hlasy by byly k dispozici," uvedl. Nyní Piráti a STAN počkají na to, zda premiér do čtvrtka vyhoví ultimátu. "A hned v pátek budeme s koalicí Spolu ladit další postup pro další týdny," uvedl.

Vyloučil však, že by mohli Piráti a STAN vládu ANO a ČSSD v hlasování o nedůvěře podpořit. "Tato vláda naši důvěru nikdy neměla. Neumím si představit, že bychom vládu podrželi," konstatoval.