Piráti a STAN budou mít ve Sněmovně dva kluby, jednali o ministerstvech

Ilustrační foto - Volební štáb Pirátů a Starostů během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Na snímku je předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Ilustrační foto - Volební štáb Pirátů a Starostů během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Na snímku je předseda hnutí STAN Vít Rakušan. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Piráti a STAN ustaví v Poslanecké sněmovně dva kluby. Usilovat budou podle předsedy Starostů Víta Rakušana o důstojné místo ve vládě. Nehrozí, že by teď STAN začal hamižně požadovat vše, řekl ČTK po jednání koaličních partnerů Rakušan. Jaká ministerstva a kolik by jich koalice Pirátů a STAN chtěla, nechtěl přiblížit s tím, že na tahu s nabídkou případných křesel a priorit má být jako první koalice ODS, lidovců a TOP 09.

Jaká ministerstva by pro koalici Pirátů a STAN přicházela v úvahu, bude podle Rakušana vycházet z výsledků voleb. "My samozřejmě ctíme, že koalice Spolu bude mít ve vládě nějakou sílu. Samozřejmě, že ctíme, že jediným kandidátem na premiéra je (předseda ODS) Petr Fiala, a to nebudeme nikterak zpochybňovat, zároveň ale chceme důstojné zastoupení v té vládě, které bude umožňovat prosazovat náš program," uvedl Rakušan. Na dotaz, zda jeho koalice v tomto ohledu má stále za priority digitalizaci a vnitro, přitakal. Uvedl také, že jeho ambice vést ministerstvo vnitra nijak tajná není.

Piráti a Starostové se dnes podle Rakušana také dohodli, že ve Sněmovně budou mít dva kluby. "Vychází to také z naší koaliční smlouvy, " konstatoval s tím, že počet mandátů Pirátů k tomu stačí.

Pro jednání s prezidentem Milošem Zemanem, který je ode dneška hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, dali Piráti a STAN v sobotu mandát pěti stran Fialovi. Jak nyní bude předseda občanských demokratů postupovat, podle Rakušana závisí na něm. "Původní domluva byla, že on v pondělí pana prezidenta osloví s žádostí o schůzku. Uvidíme, zda se dostaneme k nějakým jasnějším informacím o stavu pana prezidenta, a podle toho přizpůsobíme, zda bude mít v těchto dnech nějaký reálný význam o schůzku žádat, nebo ne," konstatoval.

Klub STAN se podle Rakušana poprvé po volbách v novém složení sejde v pátek, do té doby by se měla odehrát koaliční jednání s koalicí Spolu.