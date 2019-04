Praha - Piráti a Starostové dnes vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby před evropskými volbami zveřejnil zprávu Evropské komise o auditu, který se týká jeho údajného střetu zájmů a unijních dotací Agrofertu. Komise ji má poslat do Prahy do poloviny května, volby do Evropského parlamentu budou zhruba o týden později.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš a místopředsedkyně Starostů Věra Kovářová svou žádost vznesli při odpoledních ústních interpelacích, z nichž se Babiš před polednem omluvil "z osobních důvodů". Na dotazy tak bude muset odpovědět písemně do 30 dnů.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek za nepřítomnost předsedu vlády zkritizoval. "Není možné, aby premiér místo své práce odjel na dovolenou a omluvil se ještě na poslední chvíli. To je naprosto nehorázné chování," prohlásil.

Piráti už v úterý neúspěšně požadovali, aby Sněmovna požádala Evropskou komisi (EK) o zveřejnění výsledků auditu do poloviny května. Žádost nepodpořili kromě ANO ani vládní sociální demokraté a vládu podporující komunisté.

Podezření, že Babiš porušuje unijní nařízení o střetu zájmů platné od loňského srpna, vznesla nevládní organizace Transparency International ČR. Babiš podle ní může i po vložení holdingu Agrofert do svěřenských fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako premiér vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v ČR. Babiš to opakovaně odmítl.

Evropský parlament loni v prosinci vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Poslanci požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Na Babiše dnes směřovalo zhruba deset dotazů především od Pirátů. Michálek se v rámci interpelace nazvané "orloj na ministerstvu spravedlnosti" dotazoval na časté výměny šéfů tohoto resortu. Současný ministr Jan Kněžínek dnes ohlásil odchod z funkce ke konci dubna. Mezi jeho nástupci je zmiňována bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která už jednou spravedlnost vedla a nyní je poradkyní prezidenta Miloše Zemana. Podle Michálka je za výměnou právě prezident. "Ve skutečnosti ta iniciativa pochází z Hradu," řekl.