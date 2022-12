Piráti a Spolu se domluví na termínech jednání o možné magistrátní koalici

Praha - Pražští Piráti a koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) začnou opět jednat o možnosti vzniku koalice na magistrátu hlavního města. Zástupci stran se v pátek sejdou, aby se domluvili na termínech rozhovorů po Novém roce. Na dotaz ČTK to dnes sdělil dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Strany společně ještě s hnutím STAN vyjednávaly o možné koalici od zářijových voleb, avšak jednání kvůli rozporům byla asi před dvěma týdny přerušena. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

"Setkáme se ještě před Vánocemi, v pátek. Cílem setkání je co nejdříve si dohodnout harmonogram jednání a další postup v novém roce. Vnímám to jako začátek nové etapy vyjednávání. Věřím ve vůli všech stran se dohodnout," uvedl Hřib.

Vyjednávání o koalici plánuje rovněž vítěz voleb, koalice Spolu. "Slíbili jsme, že přineseme změnu. A my své závazky splníme. Nemáme nyní jinou možnost než se o to pokusit prostřednictvím dalších poctivých jednání se snahou sestavit většinovou vládu, kdy stále platí, že upřednostňujeme variantu koalice na vládním půdorysu. Rozhodující je pro nás prospěch Pražanů, a o to více se nyní budeme soustředit na 3K – komunikaci, kompromis a koalici," sdělil ČTK lídr Spolu, poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

Vyjednávání o magistrátní koalici začala hned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. Spolu prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN. Jednání ale skončila neúspěchem.

V uplynulých dvou týdnech začalo Spolu jednat s ANO o podpoře své menšinové rady. Avšak i tato jednání skončila bez dohody. Strany se neshodly na všech programových bodech, a když chtěly alespoň zvolit nového primátora, nesehnaly dostatek hlasů. Proti dohodě s ANO se postavila senátorka a radní Hana Kordová Marvanová (Spolu).

Komunální volby na magistrát letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.