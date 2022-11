Piráti a Praha Sobě zaslali Spolu nabídku na vznik magistrátní koalice

Praha - Pražští Piráti a Praha Sobě zaslali jako Aliance stability koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) nabídku na vznik koalice na pražském magistrátu. V ní by Spolu měla pět radních včetně primátora, pět by měla Aliance stability a jednoho STAN. ČTK to sdělily za alianci Martina Vacková a Cecílie Antůšková. Povolební vyjednávání začala hned po volbách na konci září, dosud však bez výsledku. Ustavující jednání zastupitelů se konalo v minulém týdnu, avšak právě kvůli chybějící koalici bylo přerušeno do 24. listopadu. Volby vyhrálo v metropoli Spolu před druhým ANO a třetími Piráty. Vyjádření Spolu ČTK shání.

"Věříme, že tato situace není příjemná nikomu ze zúčastněných stran a všichni si uvědomujeme nutnost jednat v zájmu obyvatel našeho města. Oceňujeme, že na ustavujícím jednání zastupitelstva hlavního města došlo ke shodě na jeho přerušení do 24. listopadu. Z tohoto důvodu jsme dnes proaktivně nabídli další kompromisní variantu obsazení nové rady hlavního města," uvedl předseda zastupitelů za Piráty Daniel Mazur.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 25. září, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer Spolu se STAN. Od té doby se několikrát sešli Piráti se Spolu, které jednalo také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Praha Sobě k jednáním, což Spolu odmítá. Piráti a Praha Sobě následně založili zmíněnou alianci.

V metropoli tak stále vládne dosluhující koaliční rada složená z Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). Zastupitelé pak minulý týden na svém prvním jednání zvolili členy tří výborů, a sice kontrolního, finančního a pro školství, což jim ukládá zákon. Zasedání bylo přerušeno do 24. listopadu, kdy by se mělo v případě vzniku koalice volit nové vedení Prahy.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.