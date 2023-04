Pioli ocenil týmový výkon AC Milán, Neapol podle Spallettiho doplatila na únavu

Neapol - Trenér fotbalistů AC Milán Stefano Pioli po remíze 1:1 v Neapoli a postupu do semifinále Ligy mistrů ocenil, jak se jeho svěřenci v italském souboji semkli proti suverénovi aktuálního ročníku Serie A. "Rossoneri" prošli mezi nejlepší čtyři celky milionářské soutěže po 16 letech. Neapol naopak na premiérový postup nedosáhla, podle kouče Luciana Spallettiho doplatil jeho tým na únavu klíčových hráčů a množství zranění.

"Neapol naprosto zaslouženě vyhraje italský titul, o to větší cenu má pro nás tenhle postup. Soupeř nám v obou zápasech nadělal spoustu problémů, moji hráči ale bojovali, dali do toho srdce a věřili až do konce," uvedl Pioli na tiskové konferenci.

Duel gólově otevřel ve 43. minutě Olivier Giroud, který předtím neproměnil penaltu. Z pokutového kopu neuspěl ani deset minut před koncem domácí Kviča Kvaracchelija a ve třetí minutě nastavení stihl už jen srovnat uzdravený nejlepší střelec Serie A Victor Osimhen.

"Právě kvůli Osimhenovi jsme se rozhodli hrát z hlubšího bloku, aby neměl tolik prostoru. Mohli jsme si to samozřejmě dovolit i s přihlédnutím k náskoku 1:0 z prvního utkání," vysvětlil Pioli, který v minulé sezoně dovedl AC Milán v lize po 11 letech ke scudettu. Obhajoba už je ale nereálná, Neapol vede italskou ligu s velkým náskokem 14 bodů před druhým Laziem. Čtvrtý Milán ztrácí 22 bodů.

Spallettiho svěřenci v dosavadním průběhu sezony udivovali celou Evropu ofenzivní silou v domácí soutěži i v Lize mistrů, z posledních pěti zápasů ale vyhráli jediný a dali jen tři branky. Ofenzivní tahouni Osimhen s Kvaracchelijou nebyli podle zkušeného kouče v úterý stoprocentně připraveni.

"Čtvrtfinále nás nezastihlo v ideální formě. Osimhen nehrál tři týdny a zatím jen třikrát lehce trénoval, síly docházely i Kvaracchelijovi. Tři hráči se z reprezentačního srazu vrátili zranění, další vyčerpaní. Ale to není výmluva, i tak jsme předvedli v Lize mistrů dobré výkony," uvedl Spalletti, jenž musel už v první půli vystřídat zraněné Ruie s Politanem.

Čtyřiašedesátiletý trenér odmítl, že by v odvetě hrály roli dvě předchozí porážky s AC Milán. Neapol prohrála doma v lize 0:4, před týdnem na San Siru 0:1 a na soupeře nevyzrála ani ve třetím dubnovém vzájemném souboji.

AC Milán prošel mezi nejlepší čtyři týmy poprvé od ročníku 2006/07, kdy milionářskou soutěž vyhrál. "Rossoneri" jsou v semifinále LM posedmé, čímž vyrovnali italský rekord Juventusu. V další fázi se utkají buď v městském derby s Interem, nebo s lisabonskou Benficou. Inter vyhrál před týdnem 2:0, odveta v Miláně je na programu dnes.

"Podle výsledku prvního zápasu to vypadá na derby. Ať to dopadne jakkoliv, budou to další dva úžasné souboje v Lize mistrů. Zatím si vedeme skvěle, a chceme jít ještě dál," dodal Pioli.

mov okr