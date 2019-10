Pinturault vyhrál po třech letech opět obří slalom v Söldenu

Sölden (Rakousko) - Francouzský lyžař Alexis Pinturault zahájil vítězně nový ročník Světového poháru. V obřím slalomu v Söldenu uhájil s přehledem vedení z prvního kola a krajana Mathieua Faivreho na rakouském ledovci porazil o více než půl vteřiny.

Osmadvacetiletý Pinturault navázal na výhru z finálového obřího slalomu minulé sezony v Soldeu. Připsal si 24. vítězství v SP v kariéře a potvrdil pozici jednoho z největších favoritů na zisk Křišťálového glóbu. V uplynulém ročníku skončil v celkovém pořadí SP druhý za Rakušanem Marcelem Hirscherem, který pak ukončil kariéru.

První kolo vyhrál Pinturault před Faivrem o dvě setiny, ve druhém svůj náskok značně navýšil. V Söldenu vyhrál poprvé od roku 2016, dvanáctý triumf kariéry v obřím slalomu vybojoval s náskokem 54 setin.

"Není to pro nás jednoduché, Marcel už tady není, takže jsme všichni víc pod tlakem," porovnal Pinturault situaci s minulými sezonami, v nichž se závodníci často museli spokojit s bojem o druhé místo za suverénním Hirscherem. "Pro mne to byl úžasný začátek, ale myslím, že se ještě můžu zlepšovat," dodal.

Na třetí příčku se posunul Slovinec Žan Kranjec. Nejlepší jízdu druhého kola předvedl Nor Lucas Braathen, který díky tomu poskočil o 17 míst na šestou příčku.

Jeho krajan Henrik Kristoffersen, který v uplynulé sezoně skončil druhý za Hirscherem v hodnocení obřího slalomu, roli jednoho z favoritů nepotvrdil. Úřadující mistr světa startující s číslem jedna byl v polovině závodu desátý, po druhé jízdě se propadl až na 18. místo.

"Jsem docela zklamaný. Ale když máte ztrátu, musíte riskovat," řekl Kristoffersen. "Byl to ale teprve první závod, ještě jich bude spousta," nebral nevydařený start do sezony tragicky.

Jediný český reprezentant Ondřej Berndt obsadil s odstupem 5,97 sekundy 64. místo. Od postupové třicítky ho dělilo více než tři a půl sekundy.

Muži - obří slalom:

1. Pinturault 2:14,14 (1:07,10+1:07,04), 2. Faivre (oba Fr.) -0,54 (1:07,12+1:07,56), 3. Kranjec (Slovin.) -0,63 (1:07,44+1:07,33), 4. Ford -0,70 (1:07,90+1:06,94), 5. Ligety (oba USA) -1,09 (1:08,03+1:07,20), 6. Braathen (Nor.) -1,10 (1:08,80+1:06,44), 7. Read (Kan.) -1,29 (1:07,55+1:07,88), 8. De Aliprandini (It.) -1,31 (1:08,39+1:07,06), 9. G. Caviezel (Švýc.) -1,36 (1:08,60+1:06,90), 10. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,40 (1:08,38+1:07,16), ...v 1. kole 64. Berndt (ČR) 1:13,07.