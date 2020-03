Pinturault po dalším triumfu v Hinterstoderu vede SP

Hinterstoder (Rakousko) - Francouzský lyžař Alexis Pinturault vyhrál v Hinterstoderu po kombinaci také obří slalom a je novým lídrem Světového poháru. Jan Zabystřan na body nedosáhl, po nedělním 23. místě byl dnes devětatřicátý.

Osmadvacetiletý Pinturault před čtyřmi lety v Hinterstoderu ovládl oba obří slalomy, před 24 hodinami převzal malý glóbus za kombinaci a pohodu si přenesl i do dnešního závodu. V prvním kole dominoval téměř o vteřinu, nakonec vyhrál o 45 setin.

"Tak tady v Hinterstoderu to pro mě bylo jako v pohádce - čtyři vítězství ze šesti závodů. Věřím, že teď jsem favoritem na celkové prvenství, ale musíme počkat, jak se vše vyvine kvůli koronaviru," připomněl Pinturault epidemii respiračního onemocnění, které si vynutilo zrušení řady nejen sportovních akcí.

Z Rakouska se má lyžařský seriál přesunout do Norska. "Ty tři zdejší závody mi daly hodně zabrat. Nejsem si jistý, jestli v Kvitfjellu super-G a sjezd pojedu," dodal nový lídr Světového poháru po 29. triumfu v kariéře.

Pinturault zatím velký křišťálový glóbus nezískal, v posledních letech totiž kraloval Rakušan Marcel Hirscher. Nyní má francouzský slalomář k dobru 26 bodů na Aleksandra Aamodta Kildeho, jenž dnes skončil šestý. V hodnocení disciplíny je Pinturault druhý za jiným Norem Henrikem Kristoffersenem o pouhých šest bodů, přičemž obří slalomy by se měly jet ještě dva.

Kristoffersen dnes obsadil třetí místo s odstupem 72 setin za Pinturaultem a s předstihem potvrdil, že v Kvitfjellu závodit nebude. Kilde by tak mohl o víkendu znovu pořadím zamíchat za předpokladu, že federace FIS program kvůli koronaviru nezmění. Z Kvitfjellu by lyžaři měli cestovat do Kranjské Gory a poté na finále do Cortiny d'Ampezzo. O osudu finálových závodů bude FIS znovu jednat v pátek, zatím platí dřívější rozhodnutí, že se závody v Itálii budou konat bez diváků.

Krok s nejlepšími dnes udržel na druhém místě Chorvat Filip Zubčič. Zabystřanovi k postupu do bodované třicítky chybělo sedm desetin.

Pořadí obřího slalomu mužů v Hinterstoderu:

1. Pinturault (Fr.) 2:41,96 (1:24,30+1:17,66), 2. Zubčič (Chorv.) -0,45 (1:25,20+1:17,21), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,72 (1:25,72+1:16,96), 4. Odermatt (Švýc.) -0,90 (1:26,24+1:16,62), 5. De Aliprandini (It.) -1,21 (1:26,02+1:17,15), 6. Kilde (Nor.) -1,34 (1:26,18+1:17,12), 7. Meillard (Švýc.) -1,60 (1:27,24+1:16,32), 8. Luitz (Něm.) (1:27,10+1:16,53), 9. Faivre (Fr.) -1,69 (1:25,57+1:18,08) a Nestvold-Haugen (Nor.) -1,69 (1:26,37+1:17,28), ...v 1. kole 39. Zabystřan (ČR) 1:29,09.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Kristoffersen 394, 2. Pinturault 388, 3. Zubčič 368, 4. Kranjec (Slovin.) 364, 5. Ford (USA) 267, 6. Nestvold-Haugen 249.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 43 závodů): 1. Pinturault 1148, 2. Kilde 1122, 3. Kristoffersen 1041, 4. Mayer 816, 5. Kriechmayr (oba Rak.) 776, 6. Feuz (Švýc.) 742, ...126. Zabystřan 20.