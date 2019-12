Pinturault ovládl slalom ve Val d'Isere a vede celkově SP

Val d'Isere (Francie) - Francouzský lyžař Alexis Pinturault suverénně vyhrál slalom na domácím svahu ve Val d'Isere a ujal se vedení v celkovém hodnocení Světového poháru. V nejtechničtější disciplíně se dočkal triumfu po pěti letech, dohromady to bylo jeho 25. vítězství v kariéře. Ve Val d'Isere se osmadvacetiletý Pinturault radoval počtvrté, slalom tu vyhrál už v roce 2012, v letech 2016 a 2017 nenašel přemožitele v obřím slalomu.

Pinturault zajel jako první muž na trati nejrychlejší čas úvodního kola, v součtu obou jízd zvítězil s náskokem téměř půldruhé sekundy před Andrém Myhrerem ze Švédska. Těsně třetí skončil Ital Stefano Gross, za kterým o jedinou setinu zaostal hvězdný Henrik Kristoffersen. Norský vítěz úvodního slalomu v Levi po nepovedeném prvním kole poskočil na čtvrté místo z 27. pozice a udržel se v čele hodnocení disciplíny.

Senzační druhé místo neudržel Američan Luke Winters, který se ve výsledcích po první jízdě zařadil za Pinturaulta s vysokým startovním číslem 40. Nakonec se dočkal premiérových bodů v SP alespoň za 19. místo. Čeští závodníci ve Francii nestartovali.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování ve Val d'Isere

Muži - slalom:

1. Pinturault (Fr.) 1:47,91 (52,85+55,06), 2. Myhrer (Švéd.) -1,44 (53,73+55,62), 3. Gross (It.) -1,47 (53,99+55,39), 4. Kristoffersen (Nor.) -1,48 (55,67+53,72), 5. Matt (Rak.) -1,73 (53,78+55,86), 6. Jakobsen (Švéd.) -1,75 (54,18+55,48), 7. Meillard (Švýc.) -1,85 (54,19+55,57), 8. Muffat-Jeandet (Fr.) -2,21 (54,37+55,75), 9. Foss-Solevaag (Nor.) -2,27 (55,34+54,84), 10. Yule (Švýc.) -2,35 (54,04+56,22).

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 12 závodů): 1. Kristoffersen 150, 2. Myhrer 125, 3. Pinturault 100, 4. Yule 86, 5. Jakobsen a Noël (Fr.) oba 80.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 44 závodů): 1. Pinturault 264, 2. Kristoffersen 243, 3. Mayer 233, 4. Kriechmayr (oba Rak.) 212, 5. Paris (It.) 204, 6. Feuz (Švýc.) 192.