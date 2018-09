Frankfurt nad Mohanem/Praha - Piloti a palubní personál irského Ryanairu v Německu dnes celý den stávkují, zrušeno je 150 ze 400 plánovaných letů ze země a do země. Největší evropská nízkonákladová aerolinka svým zaměstnancům hrozí, že v případě dalších stávek začne propouštět. Pražského letiště se stávka nedotkne, dnes nebyl zrušen ani jeden let Ryanairu do Prahy, řekl ČTK mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

Ohlášená stávka za vyšší platy a lepší pracovní podmínky začala na 12 německých letištích v noci na dnešek a skončit by měla ve čtvrtek ve 2:59 SELČ. Dnes ráno to ve Frankfurtu nad Mohanem uvedla zástupkyně odborového svazu pracovníků ve službách Verdi.

Seznam zrušených letů firma nezveřejnila. Na berlínských letištích Schönefeld a Tegel jich byla podle jednoho ze zástupců Verdi odvolána více než polovina. V Schönefeldu se shromáždily desítky členů palubního personálu s transparenty. Letiště Kolín/Bonn zatím podle svého mluvčího zrušilo 20 z 56 plánovaných odletů a příletů. V Hamburku se zatím čekají jen dva zrušené lety z plánovaných 14, napsala agentura DPA.

Kromě četných výpadků musejí pasažéři Ryanairu počítat také se zpožděními. Podnik již dříve uvedl, že dotčení zákazníci budou o situaci neprodleně informováni a odškodněni.

Odborový svaz německých pilotů Vereinigung Cockpit (VC) dnes Ryanairu pohrozil dalšími stávkami, pokud management nepřijde s lepší nabídkou. Agentuře Reuters to řekl jeho zástupce Ingolf Schumacher.

Irský dopravce čelí kritice odborů napříč Evropou. Obzvlášť v Německu se zaměstnancům nelíbí, že jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur, jako je McGinley Aviation. Loni v prosinci Ryanair dokázal odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodl uznat odborové svazy. Od té doby se mu však nepodařilo s řadou z nich uzavřít dohody o pracovních podmínkách. V létě tak následovala největší vlna stávek v historii firmy a rušení stovek letů.

V srpnu se aerolinky dohodly s irskými piloty a vyjádřily naději, že smíru brzy docílí i na dalších evropských trzích. Minulý týden nicméně pohrozily odborové svazy zastupující palubní personál v Itálii, Portugalsku, Belgii, Španělsku a Nizozemsku stávkou za lepší pracovní podmínky na konci září.

Letecká společnost považuje jejich požadavky za neoprávněné. Pohrozila, že pokud budou stávky pokračovat, přistoupí k rušení některých základen a pracovních míst.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. V loňském roce přepravil zhruba 130 milionů cestujících. V Německu má základny na 19 letištích.