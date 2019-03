Jakarta - Piloti letounu Boeing 737 MAX indonéské společnosti Lion Air, na jehož palubě při říjnovém neštěstí zahynulo 189 lidí, krátce před pádem stroje hledali v letové příručce, jak udržet nad letadlem kontrolu. Posádka měla problémy s výškou a rychlostí letu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli indonéští vyšetřovatelé na základě údajů z hlasového záznamníku hovorů z kokpitu boeingu.

Podle televize ABC v souvislosti s novými informacemi o nehodě stroje společnosti Lion Air vstoupil do případu americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který prověřuje postup schvalování letounu do provozu. Přesná role FBI není zcela jasná, neboť vyšetřování je v úvodní fázi, dodala stanice ABC.

Říjnová nehoda indonéských aerolinií se znovu dostala do centra pozornosti poté, co se tento měsíc zřítil za podobných okolností letoun stejného typu společnosti Ethiopian Airlines se 157 lidmi na palubě. Společnost Boeing čelí podezření, že za obě tragické havárie během necelého půl roku mohou vadná čidla a chyba softwaru. Vyšetřovatelé se rovněž soustřeďují na to, zda byli piloti k ovládání nového typu letounu dostatečně vycvičeni.

Předběžná zpráva o příčině pádu letadla Lion Air konstatovala, že piloti měli potíže s udržením kontroly nad strojem ve chvíli, kdy automatický bezpečnostní systém opakovaně poslal letoun do střemhlavého letu.

Vyšetřovatel indonéského národního dopravního výboru Nurcahyo Utomo dnes uvedl, že piloti krátce po startu boeingu 29. října hledali kvůli problémům s kontrolou letounu v příručkách návod, jak v dané situaci postupovat, což ale nestihli. V posledních 20 vteřinách vládla v kokpitu panika. Následně se letadlo, mířící z indonéské metropole Jakarty do letoviska u ostrova Sumatra, velkou rychlostí zřítilo do Jávského moře.

Obdobné problémy řešili piloti také při letu stroje Boeing 737 MAX společnosti Lion Air z ostrova Bali do Jakarty o den dříve. Prohlásil to dnes předseda indonéské národní komise pro dopravní bezpečnost Soerjanto Tjahjono a potvrdil při tom, že v kokpitu byl tehdy i třetí pilot, který ten den neměl službu.

Podle zprávy agentury Bloomberg právě třetí pilot, který cestoval načerno, zřejmě tento let zachránil. Kapitánovi letadla a druhému pilotovi totiž prý poradil, jak vypnout vadný automatický bezpečnostní systém, který nutil letadlo řítit se střemhlav k zemi. Tuto tezi dnes Thjahjono nepotvrdil a prohlásil, že ve zprávách o pomoci třetího pilota jsou některé podrobnosti vykonstruované.

Pasažéři ze zachráněného letu boeingu společnosti Lion Air z 28. října na sociálních sítích popisovali kolísání rychlosti a výšky letu, které vyvolalo na palubě chaos i nevolnost některých cestujících. Nakonec se ale chování letounu stabilizovalo a stroj do hlavního města Indonésie doletěl.