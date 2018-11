Sao Paulo - Nizozemský pilot Max Verstappen musí kvůli napadení Sebastiana Ocona, který ho v nedělní Velké ceně Brazílie formule 1 připravil o vítězství, odpracovat dva dny veřejně prospěšných prací. Mezinárodní automobilová federace FIA jezdce Red Bullu potrestala za to, že so pilota Force India po závodě v boxech několikrát strčil.

Verstappena naštval incident ze 46. kola, kdy se s ním Ocon, přestože jel o kolo zpět, pustil do souboje a vrazil do něj. Pilot Red Bullu, který podle všeho směřoval za jasným vítězstvím, dostal hodiny, propadl se z prvního na druhé místo, na kterém nakonec dojel do cíle se ztrátou 1,5 sekundy na vítězného Lewise Hamiltona z Mercedesu.

Ocon byl vedením závodu potrestán zastavením v boxech a nakonec obsadil čtrnácté místo. Verstappen si musí veřejně prospěšné práce, které mu určí FIA, odsloužit v následujících šesti měsících.