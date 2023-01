Pilot elitního čtyřbobu Dvořák přijde o MS, o víkendu si přetrhl meniskus

Praha - Pilot elitního českého čtyřbobu Dominik Dvořák přijde o mistrovství světa, které se uskuteční od 26. ledna do 5. února ve Svatém Mořici. O víkendu si v Altenbergu přetrhl meniskus v levém koleně a sezona pro něj předčasně skončila. Na šampionátu ho nahradí Matěj Běhounek. Informovala o tom agentura Sport Invest, která Dvořáka zastupuje.

Olympionik Dvořák, jenž byl se svou posádkou v Altenbergu jedenáctý ve čtyřbobech v závodě Světového poháru i na mistrovství Evropy, se zranil při rozcvičení. "Smýkla se mi tam noha. Vím, že mě tam lehce zabolelo koleno. Pak se to zhoršilo, oteklo to a hned jsem jel na magnetickou rezonanci, kde se zjistilo, že mám přetržený meniskus," řekl v nahrávce pro média.

Ve čtvrtek by měl nastoupit na operaci, kde by mu měli meniskus přišít. "To je ta lepší varianta. To koleno bude do budoucna stoprocentní. Rekonvalescence od operace bude nějakých šest týdnů," uvedl Dvořák. V aktuální sezoně naskočil do Světového poháru až na začátku ledna. V posádce měl řadu nováčků, s nimiž předtím sbíral zkušenosti v závodech Evropského poháru.

Zranění je pro něj velkým zklamáním. "Právě z toho důvodu, že je to před mistrovstvím světa ve Švýcarsku, kam jsem chtěl hodně jet, kam jsme se těšili. Celá posádka se tam těšila. Je to škoda, ale tohle je asi sport," posteskl si. Kvóta je vyjetá na stát, nikoliv na jméno. "Takže na moji pozici tam mohl odjet Matěj Běhounek, třetí pilot. Takže alespoň on bude mít šanci si zazávodit na mistrovství světa," dodal Dvořák.

Na světový šampionát v jízdě na bobech a skeletonu se kvalifikoval rekordní počet českých reprezentantů. Svaz může podle informací na svém webu nasadit dvě posádky do soutěže dvojbobů, tři čtyřboby, dva skeletonisty a jednu skeletonistku.