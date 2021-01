Pilot airbusu opustil profesi a ve Frymburku se učí řídit rolbu

Frymburk (Českorkumlovsko) - Ještě před rokem sedával Bohumil Jahn v kokpitu airbusů a jako pilot létal po Evropě nebo Africe. Kvůli koronaviru však profesi opustil a zamířil do Frymburku na Českokrumlovsku. Nyní se živí jako technický vedoucí jednoho z hotelů u lipenské přehrady a učí se řídit sněžnou rolbu. Jahn to řekl při setkání s novináři.

Čtyřicetiletý muž prakticky ze dne na den změnil svůj život. Když skončil jako pilot airbusu, rozhodl se, že opustí i Kralupy nad Vltavou, kde žil. "Rozhodnutí padlo ráno a večer týž den už jsme byli s manželkou ve Frymburku vyhlížet vhodný dům, který jsme našli druhý den. Další den si manželka našla práci a přehlásila kluky do školy ve Frymburku a tím to bylo jasné, už nebyla cesta zpět. Pak už jsem jen musel dořešit prodej domu v Kralupech," řekl Jahn.

S rodinou nezamířili do úplně nového prostředí. Jahn se znal s partou sportovců z Frymburku. Navíc Šumavu a okolí lipenské přehrady si už dříve oblíbil. "Jsme sportovně založená rodina a na Lipensku máme jedno velké hřiště na jakýkoliv sport si vzpomeneme. Zejména v současné koronakrizi je to k nezaplacení. Každý den můžeme s rodinou dělat výlety do hor a nikoho celý den nepotkáme," řekl otec dvou synů.

Jahn má pestrý život už od mládí. Jako rodák z Nového Jičína si oblíbil hokej, kterému se věnoval. Jako dorostenec přestoupil do Vítkovic, kde nastupoval například se Zbyňkem Irglem. Jednu sezonu strávil v kanadské Albertě v juniorské soutěži. Ale potom dal přednost vysokoškolskému studiu a své další vášni, kterou je létání. Navíc má v rodině tradici, protože Jahnův dědeček a strýc byli profesionální vojenští piloti. Jahn si udělal zkoušky, získal potřebnou licenci a následně i zaměstnání u Českých aerolinií. "Měl jsem možnost létat na letadlech airbus. U ČSA to byla celá Evropa, Rusko, Afrika. V průběhu let 2014 a 2015 jsem byl zaměstnán u společnosti Citilink Indonesia, tam jsem okusil létání v Asii a Oceánii, což mě profesně i lidsky posunulo hodně dopředu," uvedl.

Nyní exotiku vyměnil za Frymburk a letadlo za práci při údržbě hotelu. Kromě toho chce jezdit s rolbou a pomáhat udržovat stopy pro běžkaře v okolí. "Frymburk je naprosto výjimečné místo pro život, je zde infrastruktura malého města, ale lidské vztahy perfektní jako na vsi. Je to zřejmě výsledek dlouhodobé práce zastupitelů města a všech občanů. Ve Frymburku panuje strašně pozitivní a přátelská atmosféra," řekl Jahn.