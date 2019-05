Praha - Místo očekávaného dramatu si Barbora Strýcová hravě poradila v českém tenisovém souboji s Kateřinou Siniakovou. Krajance na pražském turnaji WTA povolila jen tři hry a je krok od prvního finále na okruhu po dvou letech. O účasti v sobotním duelu o titul ale nechtěla majitelka dvou singlových vavřínů nahlas mluvit. "Nesnáším to," řekla a dala najevo, že se soustředí výhradně na semifinále.

V tom v pátek nastoupí ve druhém utkání na centrkurtu proti Švýcarce Jil Teichmannové, 146. hráčce žebříčku WTA, která postoupila do soutěže z kvalifikace. "Vůbec ji neznám. Je to levačka a porazila tady Kuzněcovovou, tak asi musí být fakt dobrá. Čekám těžký zápas a budu se snažit, aby to finále bylo," řekla Strýcová.

Finále dvouhry na WTA hrála Strýcová naposledy předloni na podzim v Linci, kde se radovala z triumfu. Na českém turnaji by si mohla o titul zahrát podruhé v kariéře. V roce 2010 neuspěla v tehdy posledním ročníku Prague Open na Štvanici.

Proti Siniakové očekávala ve čtvrtfinále na antukových kurtech Sparty vyrovnanou bitvu jako předloni. V úvodu ale vyhrála pět her v řadě a zápas měla pod kontrolou. "Cítila jsem, že mohu být jako pilná včelička a hrát si svoje," pochvalovala si.

Po odstoupení původně nejvýše nasazené Karolíny Plíškové před začátkem turnaje se Strýcová posunula na vrchol pavouku, takže hraje z pozice jedničky. "Nahoře mi je fajn," řekla s úsměvem Strýcová, ale podle tradice se jinak na los nekouká.

Po utkání už děkovala za podporu zaplněným tribunám. V souboji se Siniakovou se ale obecenstvo snažilo více podpořit soupeřku, aby došlo na vyrovnanější bitvu. "Jasně, když bylo takové skóre, ale nevnímala jsem to," uvedla Strýcová.

Do Prahy přijela Strýcovou podpořit rodina a výjimečně i matka Ilona, která se jinak na zápasy nedívá. V areálu je k vidění, jak nervózně chodí. "Musí u toho kouřit a s někým se pořád bavit, jak je nesvá. Ale je dobrý, že tu vůbec je," řekla tenistka.

A má ještě jednu motivaci, proč dojít do finále. Pokud to dokáže, její matka slíbila, že jako dříve při Fed Cupu napeče koláčky. "Už má koupený droždí," řekla Strýcová.