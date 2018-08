Janov - Hasiči v noci na pondělí a ráno přerušili vynášení věcí z domů pod částečně zříceným dálničním mostem v Janově kvůli skřípavému zvuku vycházejícímu z východního pilíře. Zvuk se opakoval i dopoledne. Probíhá technická kontrola zbytku konstrukce. Janovská prokuratura uvedla, že pokud hasiči upozorní na "konkrétní nebezpečí", je připravena nařídit zbourání mostu, uvedla agentura ANSA. Italská média zveřejnila další video, které zachycuje pád mostu. Morandiho most se zřítil minulé úterý před polednem, neštěstí si vyžádalo 43 mrtvých.

Sedm techniků v únoru zjistilo, že koroze nosných lan most oslabila až o 20 procent, napsal na svém webu italský týdeník L'Espresso. Věděly o tom jak státní úřady, počínaje ministerstvem dopravy, tak provozovatel mostu, společnost Autostrade per l'Italie. Ani stát, ani provozovatel mostu přesto neuvažovaly o omezení dopravy, přesměrování nákladních vozů, snížení rychlosti či omezení dopravy na mostě na jeden jízdní pruh, uvedl týdeník.

Předkládání nabídek ve veřejné soutěži na posílení dvou hlavních nosných částí mostu - včetně té, která se zřítila - mělo skončit příští měsíc, napsala agentura AP.

Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování. Ministerstvo dopravy zřídilo komisi odborníků, která vede paralelní vyšetřování. Janovský prokurátor Francesco Cozzi řekl, že zatím nejsou vyšetřovány žádné konkrétní osoby ani společnosti. Prokuratura chce, aby se viník zodpovídal z vícenásobného usmrcení z nedbalosti, ze zavinění katastrofy a z ohrožení bezpečnosti dopravy.

Tragédie způsobila v Itálii obrovskou vlnu rozhořčení, která se obrátila proti vládním úřadům i provozovateli dálnice A10, jejíž je most součástí. Představitelé společnosti Autostrade per l'Italia se na sobotní tiskové konferenci odmítli za neštěstí omluvit, protože omluva podle nich sugeruje vinu. Firma tvrdí, že svým závazkům dostála, a chce počkat na výsledky vyšetřování.

Nesourodá populistická vláda složená z protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) a euroskeptické Ligy se dosud neshodovala na postupu vůči provozovateli.

Šéf M5S Luigi Di Maio od počátku razí, že kontrolu nad italskými dálnicemi by měl převzít stát. "Vezměte si jen všechny ty příjmy, které by vláda získala prostřednictvím mýtného, která by z nich nevyplácela dividendy akcionářů, ale posílila by kvalitu služeb a bezpečnost na našich silnicích," zopakoval Di Maiovu linii ministr dopravy Danilo Toninelli, člen M5S.

Podle ministra vnitra Mattea Salviniho si tento proces vyžádá mnoho týdnů a měla by v něm mít prostor k vyjádření protistrana. Od počátku se k takovému řešení stavěl rezervovaně.

Nestranický premiér Guiseppe Conte uvedl, že vláda už spustila řízení, jehož cílem je odejmout koncesi společnosti Autostrade per l'Italia. Firma provozuje 3000 kilometrů italských dálnic, polovinu celkové infrastruktury, již zaštiťují soukromníci. Pokud italský stát koncesi skutečně zruší, bude ho to stát až 18 miliard eur (463 miliard korun), odhaduje největší italská odborová organizace.

Ligurský guvernér a janovský starosta předali lidem, kteří kvůli neštěstí přišli o své domovy, pět bytů. Z ulice pod nezřícenou částí mostu muselo odejít přes 600 lidí. Nové bydlení dnes získalo 21 z nich, informovala agentura ANSA. Bytovou situaci všech evakuovaných chce radnice vyřešit do konce roku.