Pikovou dámu od Toyen koupilo katarské národní muzeum

Praha - Obraz malířky Toyen s názvem Piková dáma, který se na loňské aukci v Praze prodal za 78,65 milionu korun, se dostal do Kataru. Získalo ho tamní národní muzeum, letos na podzim ho plánuje vystavit v Paříži. Upozornil na to server Artplus.cz a ČTK to potvrdila Zdena Růžičková za aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, která obraz v Česku dražila.

Obraz v originále nazvaný La Dame de pique pochází ze sběratelsky ceněného období Toyen a jeho vyvolávací cena byla na loňské říjnové aukci 29,9 milionu korun. Toyen ho namalovala krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926. Nejdražším dílem Toyen prodaným v tuzemské aukci do té doby byl obraz Šero v pralese prodaný v roce 2017 za 36 milionů korun včetně aukční přirážky.

Cena, za níž se Piková dáma prodala, byla v danou chvíli malířčiným rekordem a současně nejvyšší cenou za dílo českého umění. Katarské národní muzeum podle Adolf Loos Apartment and Gallery na téže aukci ještě za necelé tři miliony korun zakoupila dívčí portrét od Vlaho Bukovace, který startoval na částce 2,3 milionu korun.

Domácí aukční rekord poté loni v listopadu překonal obraz Františka Kupky Divertimento II, za který kupec včetně aukční přirážky zaplatil při dražbě v Praze 90,24 milionu korun. Letos v dubnu pak byl překonán autorský rekord Toyen, když Adolf Loos Apartment and Gallery prodal její obraz Cirkus 79,56 milionu korun včetně aukční přirážky.

Česká aukční síň se nedomnívá, že by katarské muzeum chtělo budovat sbírku českého umění. Obraz Toyen Piková dáma pravděpodobně vystaví letos na podzim v Paříži na přehlídce s pracovním názvem Modern Paris.

Katarské národní muzeum bylo postaveno podle návrhu světoznámého francouzského architekta Jeana Nouvela a pro veřejnost se otevřelo na jaře 2019. Předobrazem mu byla pouštní růže. V jedenácti místnostech určených pro stálou expozici jsou na více než 40.000 metrech čtverečních vystaveny exponáty k dějinám malého pouštního emirátu i soudobá umělecká díla.

Arabský emirát Katar je jedním z nejmenších států na Blízkém východě, ve světě obchodníků s uměním ale už delší dobu patří k nejvelkorysejším kupcům výtvarných děl. Podle médií koupila v roce 2011 rodina katarského emíra od soukromého majitele plátno Paula Cézanna Hráči karet údajně za více než 250 milionů dolarů (tehdy asi 4,7 miliardy korun), které tehdy bylo nejdražším prodaným dílem na světě, byť prošlo soukromým prodejem, nikoli aukcí.

Architekt Nouvel navrhl mimo jiné pobočku muzea Louvre v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, otevřenou v roce 2017. Na pražském Smíchově vznikl v letech 1994 až 2000 podle jeho návrhu administrativní komplex Zlatý anděl.

hrm jw